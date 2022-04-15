Несовершеннолетнюю спасают от смерти в морских соревнованиях в Картахене: береговая охрана поймала ее на вспомогательную

Несколько минут назад ВМС Колумбии подтвердили спасение несовершеннолетнего, который попал в аварию в Картахенском заливе, недалеко от военно-морского клуба, во время занятий водными видами спорта. Как они первоначально заявляли, молодая женщина потеряла контроль над доской, которой управляло крыло, или модальность, известная как Wing Foil, из-за чего она упала в море и стала без сознания.

Капитан фрегата Фредман Эдиксон Хименес Сифуэнтес, командир станции береговой охраны Картахены, поговорил с Infobae и раскрыл подробности произошедшего.

Пост береговой охраны Картахены активировал все аварийные устройства и оборудование, что позволило немедленно определить местоположение лодки и молодой женщины. Затем ее перевезли на пирс, известный как «Лас-Гавиотас», где она была первоначально оценена, а затем переведена в медицинский центр в столице Боливара, где ей провели полное обследование. На видео видно, когда береговая охрана выполняет экстренные маневры, когда они прибывают на берег.

Военно-морские силы Колумбии оказывают помощь несовершеннолетним в чрезвычайных ситуациях на море. Подразделения береговой охраны ВМС Колумбии эвакуировали в последние часы, несовершеннолетнего, который потерпел кораблекрушение в Картахенском заливе.

Что касается состояния здоровья несовершеннолетнего, капитан Хименес сказал:

Следует отметить, что власти издают предупреждения, которые рекомендуют туристам, купальщикам и спортсменам быть осторожными в эти пасхальные дни. По данным Главного морского директората Колумбии DIMAR, наблюдается «постепенное увеличение скорости пассатов и высоты волны в Карибском море», что скажется на Картахене, Пуэрто-Боливаре, Риоаче, Санта-Марте и Барранкилье.

Столкнувшись с этими предупреждениями, капитан рекомендовал:

Однако он добавил, что они следят за «Tailwinds», которые показали небольшое увеличение дневных часов в течение последних нескольких дней. «Вот почему важно принять все профилактические меры для возвращения купальщиков или спортсменов с острова в Картахену. Ну, потому что в это время дня волны немного сильнее, чем утром, когда они идут в эту область. Таким образом, у нас есть некоторые схемы безопасности, согласно которым в разных местах нет устройств, чтобы осуществлять контроль над этими лодками и проверять, что они действительно делают, потому что все они прибывают без каких-либо новостей», - сказал он.

Военно-морской флот напоминает людям, что они могут добраться до линии экстренного реагирования 146 и линии 123 Национальной полиции, которая связана с Директоратом береговой охраны Картахены.

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