Министр юстиции Феликс Черо просит депутата и PJ немедленно начать разбирательство по делу об изнасиловании 3-летней девочки

Феликс Черо, министр юстиции и по правам человека, дал интервью RPP Noticias, в котором он призвал Министерство юстиции и судебную систему возбудить судебное разбирательство, с тем чтобы они могли немедленно осудить Хуана Антонио Энрикеса Гарсии, обвиняемого в похищении и изнасиловании трехлетней девочки.

«Я публично призываю не только Генеральную прокуратуру, но и судебные органы активизировать специальные процедуры, такие как немедленный процесс, который позволяет, когда элементы осуждения ясны и факт обвинений ясны, нет необходимости обсудим другие процессуальные этапы», — заверили.

«Прямое обвинение должно быть выдвинуто немедленно и перейти к немедленному судебному разбирательству, которое не менее чем через пять дней, и если он подвижен, он будет задержан за доказательства и факты, в течение 72 часов этот человек может быть осужден. Я думаю, что это требование не только ламбайеканского населения , но и всего Перу, которые возмущены такого рода актами», - добавил он.

В ходе беседы министр Черо направил семье несовершеннолетнего сообщение о поддержке и заверил, что они получат всю психологическую поддержку.

Felix Chero Medina, nuevo ministro de Justicia. | Foto: Difusión

«Я думаю, что каждый гражданин нашей страны, который любит свою семью, своих детей, должен быть возмущен таким жестоким поступком, как этот. Мы не можем допустить, чтобы такие акты были совершены , но мы также должны поднять свой голос, чтобы потребовать жестких санкций», - сказал он.

«Я согласовала с министром по делам женщин, мы сопровождаем и отслеживаем это дело, которое, как нам кажется, должно быть рассмотрено, семья должна быть услышана. Но мы также должны требовать, чтобы прокуратура и судебная власть выполняли свою работу », - добавил он.

С другой стороны, он исключил, что в этом случае может быть вынесен смертный приговор, поскольку в Перу он, однако, прикреплен к пакту Сан-Хосе. Он утверждал, что в данном случае это соответствует пожизненному заключению.

«Несомненно, в связи с фактами, доказательствами и вопиющим, нет требования, я считаю, анализировать, что то, что здесь соответствует, - это пожизненный срок для этого монстра, который напал на целостность такого уязвимого, чувствительного человека», - добавил он.

ТРУХИЛЬО И ЛИМА ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ПРОТИВ МОНСТРА ИЗ ЧИКЛАЙО

Как в Лиме, так и в городе Трухильо также прошла демонстрация против «монстра Чиклайо». Они также продемонстрировали свое возмущение трусливым нападением на трехлетнюю девочку.

Caso Damaris evidencia problemática de abuso sexual en niños y niñas.

Было даже видно, что граждане Венесуэлы также поддержали марши против этой темы, которые будут содержаться в тюрьме Чиклайо в течение 9 месяцев.

С другой стороны, EsSalud сообщила, что ребенок остается в Национальной больнице Альманзор Агинага Асенхо сети бенефициаров Ламбайеке и продолжает получать специализированную медицинскую помощь.

«Состояние его здоровья стабильное, и он восстанавливается. После соответствующей оценки детский хирург определил, что несовершеннолетний должен быть хирургически оперирован для выполнения реконструктивной операции», - сказал Эссалуд.

«Специализированный персонал больницы оказывает психологическую помощь несовершеннолетней и ее родителям с целью оказания им соответствующей эмоциональной поддержки», - говорится в сообщении учреждения.

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