Министр по делам женщин Диана Милославич прибыла в Чиклайо, чтобы поддержать семью маленького Дамариса

Диана Милославич, министр по делам женщин, сообщила, что она уже находится в городе Чиклайо, чтобы оказать эмоциональную поддержку и поддерживать семью ребенка в возрасте до трех лет, который был изнасилован 48-летним Хуаном Антонио Энрикесом Гарсией, который проведет 9 месяцев в предварительном заключении в тюрьме Чиклайо в качестве первого шага.

После ее прибытия в «Город дружбы» обладательница этого портфеля приветствовала действия судебных органов и их оперативные действия по отправке 9 месяцев предварительного заключения субъекту, признавшемуся в совершении двойного преступления против девочки.

«Я нахожусь в городе Чиклайо, чтобы сопровождать Дамариса и его семью в это время. Мы приветствуем быстрые действия судебной системы и надеемся, что процесс будет быстрым. Мы сделаем все возможное, чтобы их восстановление проходило в наилучших возможных условиях», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

В этой связи Милославич Тупак сообщил, что он работает вместе с министром обороны Хосе Гавидией и министром юстиции Феликсом Черо над рассмотрением этого дела.

Протесты в судебной системе: они призывают к справедливости для Дамариса.

«Мы работаем межсекторально вместе с министрами Хосе Луисом Гавидией и Феликсом Черо, чтобы продолжить внимание этого возмутительного дела», - сказал он.

Стоит отметить, что в последние часы #JusticiaParaDamaris стал трендом в социальных сетях, учитывая это, многие голоса просили смертной казни для «монстра Чиклайо». Как известно, этот случай вызвал возмущение и неприятие перуанцев.

«Каждый день мы становимся свидетелями обострения ситуации насилия и опасности, которой подвергаются девочки и подростки в нашей стране. Мы требуем пожизненного заключения для насильников и обидчиков, без возможности обжалования и без льгот», - написала группа родственников жертв убийств женщин, ищущих доступ к правосудию и гражданскому возмещению ущерба, как описано в их Twitter аккаунт.

ДОПРОС

В ходе допроса подсудимый признал, что похитил несовершеннолетнего. Когда ее спросили о местонахождении девочки, она указала, что девочка находится в блоке F, лот 19, урбанизации Сантуарио, в Эль-Серкадо-де-Чиклайо.

Обнаружение несовершеннолетнего было достигнуто после 12 часов поисков. Полиция прибыла к имуществу, которое будет принадлежать матери предполагаемого похитителя, маленькая девочка была найдена на втором этаже, в комнате, лежащей на картоне и демонстрирующей признаки возмущения. Девочку доставили в полицейский участок для прохождения медицинского освидетельствования для прохождения медицинского освидетельствования. Состояние здоровья Дамарис стабильное, и она госпитализирована в больницу Альманзор Агинага в Эссалуде.

Следует отметить, что национальная полиция начала операцию «Осада» после того, как родители сообщили об этом инциденте в семейную полицию, которая немедленно передала дело в отдел уголовных расследований (Divincri) Чиклайо.

Со своей стороны, конгрессмены леди Камонес и Марлени Портеро потребовали от властей «соответствовать занимаемой ими должности».

«Перед лицом исчезновения несовершеннолетнего власти должны действовать быстро, а перед лицом достойных осуждения действий, подобных тому, что произошло в Чиклайо, несчастный должен быть строго наказан. Для D.N.F.C., для его семьи и для наших детей. Мы требуем справедливости! », — написала конгрессвумен фухиморист.

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