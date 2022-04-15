Миграция разъясняет причину отсутствия паспортов: «В течение 2020 года их не покупали»

Суперинтендант по миграции Хорхе Фернандес заявил, что в апреле этого года они получат около 80 000 паспортов заранее, чтобы в состоянии покрыть высокий спрос после хаоса, который произошел в прошлый понедельник в аэропорту Хорхе Чавеса из-за отсутствия документа. Таким образом, он также заверил, что ответственность за этот факт не полностью лежит на нынешних властях, а вместо этого оградил себя тем, что в течение 2020 года не было закуплено буклетов.
«Последняя покупка паспортов была произведена в 2019 году, а следующая покупка была совершена в ноябре 2021 года. То есть в течение 2020 года паспорт не приобретался», — сказал он в интервью каналу Canal N.
Он указал, что этот факт несколько сократил бы поставки буклетов, поскольку в 2020 году были доставлены паспорта, приобретенные в 2019 году. Он также отметил, что в 2022 году выдаются паспорта, приобретенные по контракту в феврале этого года, после процесса, начавшегося в ноябре 2021 года.
«Ответственность по делу должна быть проанализирована в соответствующих инстанциях. (...) Есть обязанность надзора, но суперинтенданты не обязательно несут ответственность», - сказал он, когда его спросили, кто будет нести ответственность за хаос, который пережил в последние дни.
В АПРЕЛЕ ОНИ ПОЛУЧАТ 80 000 ПАСПОРТОВ
Суперинтендант отметил, что к настоящему времени гражданам выдано около 12 000 паспортов. Кроме того, он сообщил, что к концу месяца они получат 80 000 ноутбуков.
Согласно контрольному отчету Контрольной инспекции, подготовленному с 30 сентября 2021 года по 8 февраля 2022 года, было зафиксировано, что более 77 000 граждан заплатили за паспорт, несмотря на то, что на складе было всего 63 230 ноутбуков. Это означает, что 13 770 человек не получили оплаченные услуги и продукты.
«С тех пор как мы вступили в должность, мы согласовали с поставщиком паспортов. Я был обязан доставить 300 тысяч взносов 13 мая, заблаговременную доставку ноутбуков, чтобы, пока не зная о существовании этого исследования Контрольной службы, оправдать ожидания, что население и конституционное право иметь паспорт», - пояснил Фернандес.
Так, он сообщил, что в понедельник, 11 апреля, они получили 16 000 паспортов, что уже позволило доставить гражданам несколько ноутбуков.
«В понедельник мы доставили 1350 паспортов; во вторник 950 паспортов; в среду 900 паспортов и в четверг 824 паспорта», - сказал он.
При этом он сказал, что они уже удовлетворили бы спрос на 77 тысяч паспортов, запрошенных и оплаченных людьми.
ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПАСПОРТА БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ НЕДОСТАВАТЬ ДЛЯ ПРОЦЕДУР
Представитель Национального управления по миграции заявил, что они уже провели анализ этого случая и управляют покупкой большего количества паспортов, чтобы избежать сценарии, такие как те, которые произошли в аэропорту Хорхе Чавеса и на окраине штаб-квартиры Бренья.
«Мы анализируем все обстоятельства. Мы провели анализ дела. С первого дня, когда мы взяли на себя управление, мы вели переговоры с поставщиком, и поставщик выдает нам предварительные паспорта. Мы удовлетворяем спрос (последний с примерно) 80 тысячами паспортов, которые мы собираемся получить до конца месяца», - пояснил он.
С этой цифрой, по словам Хорхе Фернандеса, запасов хватит на три месяца доставки. Кроме того, за эти три месяца будет получено еще 604 000 паспортов. Таким образом, планируется, что к июню месяца люди смогут посещать без предварительной записи и получат свой паспорт в тот же день подачи заявления.
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