Миграция разъясняет причину отсутствия паспортов: «В течение 2020 года их не покупали»

Суперинтендант по миграции Хорхе Фернандес заявил, что в апреле этого года они получат около 80 000 паспортов заранее, чтобы в состоянии покрыть высокий спрос после хаоса, который произошел в прошлый понедельник в аэропорту Хорхе Чавеса из-за отсутствия документа. Таким образом, он также заверил, что ответственность за этот факт не полностью лежит на нынешних властях, а вместо этого оградил себя тем, что в течение 2020 года не было закуплено буклетов.

«Последняя покупка паспортов была произведена в 2019 году, а следующая покупка была совершена в ноябре 2021 года. То есть в течение 2020 года паспорт не приобретался», — сказал он в интервью каналу Canal N.

Он указал, что этот факт несколько сократил бы поставки буклетов, поскольку в 2020 году были доставлены паспорта, приобретенные в 2019 году. Он также отметил, что в 2022 году выдаются паспорта, приобретенные по контракту в феврале этого года, после процесса, начавшегося в ноябре 2021 года.

«Ответственность по делу должна быть проанализирована в соответствующих инстанциях. (...) Есть обязанность надзора, но суперинтенданты не обязательно несут ответственность», - сказал он, когда его спросили, кто будет нести ответственность за хаос, который пережил в последние дни.

В АПРЕЛЕ ОНИ ПОЛУЧАТ 80 000 ПАСПОРТОВ

Суперинтендант отметил, что к настоящему времени гражданам выдано около 12 000 паспортов. Кроме того, он сообщил, что к концу месяца они получат 80 000 ноутбуков.

Согласно контрольному отчету Контрольной инспекции, подготовленному с 30 сентября 2021 года по 8 февраля 2022 года, было зафиксировано, что более 77 000 граждан заплатили за паспорт, несмотря на то, что на складе было всего 63 230 ноутбуков . Это означает, что 13 770 человек не получили оплаченные услуги и продукты.

«С тех пор как мы вступили в должность, мы согласовали с поставщиком паспортов. Я был обязан доставить 300 тысяч взносов 13 мая, заблаговременную доставку ноутбуков, чтобы, пока не зная о существовании этого исследования Контрольной службы, оправдать ожидания, что население и конституционное право иметь паспорт», - пояснил Фернандес.

Так, он сообщил, что в понедельник, 11 апреля, они получили 16 000 паспортов, что уже позволило доставить гражданам несколько ноутбуков.

«В понедельник мы доставили 1350 паспортов; во вторник 950 паспортов; в среду 900 паспортов и в четверг 824 паспорта», - сказал он.

При этом он сказал, что они уже удовлетворили бы спрос на 77 тысяч паспортов, запрошенных и оплаченных людьми.

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПАСПОРТА БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ НЕДОСТАВАТЬ ДЛЯ ПРОЦЕДУР

Представитель Национального управления по миграции заявил, что они уже провели анализ этого случая и управляют покупкой большего количества паспортов, чтобы избежать сценарии, такие как те, которые произошли в аэропорту Хорхе Чавеса и на окраине штаб-квартиры Бренья.

«Мы анализируем все обстоятельства. Мы провели анализ дела. С первого дня, когда мы взяли на себя управление, мы вели переговоры с поставщиком, и поставщик выдает нам предварительные паспорта. Мы удовлетворяем спрос (последний с примерно) 80 тысячами паспортов, которые мы собираемся получить до конца месяца», - пояснил он.

С этой цифрой, по словам Хорхе Фернандеса, запасов хватит на три месяца доставки. Кроме того, за эти три месяца будет получено еще 604 000 паспортов. Таким образом, планируется, что к июню месяца люди смогут посещать без предварительной записи и получат свой паспорт в тот же день подачи заявления.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ