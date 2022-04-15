Миграция ищет 1664 венесуэльца в Инириде, не завершив регистрацию для получения разрешения на временную защиту

В последние часы стало известно, что Миграционное управление Колумбии в Инириде (Гуайния) ищет 1664 венесуэльца, которые не прошли этап биометрии, что является необходимым условием для успешного завершения процесса регистрации, чтобы выбрать разрешение на временную защиту

Согласно данным Migration Colombia, в Инириде из 5864 венесуэльских мигрантов, которые прошли предварительную регистрацию для получения разрешения на временную защиту (PPT), только 4200 прошли этап биометрии.

Учитывая это, местные и иммиграционные власти приглашают 1664 человека, которые не сделали биометрию, прийти в офис, расположенный по адресу Calle 15 # 7-17 в городе Инирида, с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 и по субботам с 8 до 12 часов или по расписанию их назначение через страницу www.migracioncolombia.gov.co.

Помните: чтобы записаться на собеседование и продолжить биометрический этап, вам необходимо предъявить справку из Единого реестра венесуэльских мигрантов (RUMV) и документ, удостоверяющий личность.

Миграционное управление Колумбии в Инириде объявило, что процесс предварительной регистрации проводится на иммиграционном контрольном пункте, где также запланированы смены на этапе биометрии, который состоится с 4 по 5 июня 2022 года в рамках ярмарки услуг, организованной местными сущностей.

Миграционное управление также предупредило, что на сегодняшний день выдано 86 физических карточек PPT для мальчиков и девочек в возрасте до семи лет, поскольку миграционные чиновники не смогли найти бенефициаров, которые до сих пор проводили активные поиски венесуэльцев население в городских кварталах и в различных общинах коренных народов, а также приюты, окружающие город, стремясь регулировать миграцию.

12 апреля Национальный административный департамент статистики (Dane) обнародовал данные опроса Pulso Migratorio для Колумбии за январь и февраль этого года, согласно которым только 15% венесуэльских мигрантов имеют право работать на национальной территории.

«15,4% мигрантов, опрошенных в период с января по февраль 2022 года, сообщили о наличии специального разрешения на пребывание (PEP), а 84,6% не имели его. Из этих 15,4 процента, имеющих ПЗП, 15,7 процента составляли женщины и 15,0 процента - мужчины. С 2018 года разрешение получили 41,3% этого населения, а с 2019 года — 24,2%», — говорит Дэйн.

По данным датчан, Богота, в которой проживает 24% венесуэльских мигрантов, остается городом, который впервые принимает большинство людей, впервые прибывающих в Колумбию из Венесуэлы. Далее следуют Северный Сантандер (14,3%), Антиокия (9,5%), Атлантико (8,3%) и Валье-дель-Каука (7,0%).

Что касается ситуации с трудоустройством венесуэльских мигрантов, то, по словам датчанина, 85,0% заявили, что им трудно получить оплачиваемую работу.

Что касается последнего, Дэйн сказал, что «из мигрантов, с которыми проводилось исследование Migration Pulse Survey в период с января по февраль 2022 года, 48,3% сообщили, что в прошлом месяце за свою работу они заработали от 700 001 до 1 050 000 долларов, а 17,7% получили от 350 001 до 700 000 долларов. Кроме того, 92,1 процента заявили, что не получали сверхурочных в прошлом месяце».

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