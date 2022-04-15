Прокуратура Мехико расследует нападение женщин в капюшонах на женщин в историческом центре

Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) сообщила, что 13 апреля она открыла папку с расследованием возможного совершения преступлений, связанных с ограблением случайных прохожих и повреждением имущества женщины, путешествующей по улице Республики Куба в мэрии Куаутемока.

По данным FGJ в столице страны, пострадавшая сторона находилась внутри своего автомобиля, когда на нее якобы напала группа женщин с закрытыми лицами, которые якобы потребовали денег в обмен на то, что она отказалась от дороги. Однако, столкнувшись с отказом жертвы, нападавшие начали повреждать ее машину и, как утверждается, лишили ее мобильного телефона.

Кроме того, пользователь Twitter, идентифицированный как @_nnux, который якобы является дочерью жертвы, заявил, что было четыре женщины в капюшонах, которые напали на ее мать «у дома Окупы». Пользователь сети указал, что пострадавшую, как утверждается, лишили мобильного телефона после того, как ей удалось сбежать из своего автомобиля и попытаться записать события.

La presunta hija de la agraviada compartió un video de los hechos (Foto: Twitter/@_nnux)

«Я уже давно не понимаю этих радикальных группировок. Я понимаю гнев, я понимаю желание писать имена жертв по всему городу. Но это? Закрывать улицы и нападать на такую женщину, потому что она не дает тебе денег? », — написала предполагаемая дочь пострадавшей женщины в социальных сетях.

Прокуратура добавила, что после событий женщина отправилась в окрестности мэрии Бенито Хуареса, чтобы подать жалобу, поэтому она обратилась в следственную полицию с просьбой провести поиск свидетелей, а также собрать публичные видеозаписи и камеры у частных лиц.

Наконец, FGJCDMX обратилась с просьбой о вмешательстве персонала Генеральной координации судебных расследований и экспертных служб, специалистов в области механики, криминологии, фотографии и оценки.

Así quedó el automóvil de la agraviada (Foto: Twitter/@_nnux)

«#FGJCDMX повторяет, что одним из ее приоритетов является обращение с жертвами с гендерной точки зрения, дифференцированный и специализированный подход, а также обеспечение нового способа расследования преступлений с особым акцентом на правосудие по отношению к женщинам», - заявили в прокуратуре.

Стоит отметить, что предполагаемая дочь жертвы поделилась в социальной сети серией видеороликов, показывающих момент предполагаемого нападения. В аудиовизуальном материале слышно, что женщина идентифицировала себя как преподаватель Автономного столичного университета (УАМ), при этом запросив поддержку у прохожих, которые их игнорировали.

«Мы просим вас уйти. Это ничто, мы можем сделать больше, заполучить его сейчас. Здесь люди уже знают, каково это, вы знаете динамику», - так сказала одна из женщин в капюшоне, в то время как другие били машину жертвы.

Así quedó el automóvil de la agraviada (Foto: Twitter/@_nnux)

Однако после того, как предполагаемая дочь пострадавшей стороны засвидетельствовала факты, пользователи сети раскритиковали ее за то, что она присутствовала на марше 8 марта в рамках Международного женского дня. Столкнувшись с этим, пользователь, идентифицированный как @_nnux, заверил, что мобилизация для M8 «является мощным инструментом социального давления на правительства».

«Есть экстремистские группировки, которые применяют насилие таким образом, что я не согласен, я бы не согласился, даже если жертва не была моей матерью», — говорит предполагаемая дочь жертвы.

Несмотря на утверждения, пользователи сети выступили в его защиту, утверждая, что выдвинутые против него обвинения «не имеют ничего общего с причиной», поскольку «борьба идет за всех, поэтому она превосходит действия некоторых».

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