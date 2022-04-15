Марсела Мар вынес приговор Густаво Петро: «Это будет стоить ему выборов»

Споры вокруг предложения кандидата в президенты Густаво Петро о «социальном прощении» продолжаются в социальных сетях, что вызвало всевозможную критику. Один из них принадлежал известной колумбийской актрисе Марселе Мар.

По его мнению в социальных сетях, он начал с того, что заявил: «Какое отношение прощение войны и выполнение мирных соглашений имеют к прощению коррумпированных людей, которые не вернули украденное? Прощение - это индивидуальный и интимный акт, если он социально-коллективный, он требует покаяния партнера для оправдания. »

Перед лицом некоторых ответов пользователей Интернета Марсела была более резкой, когда дело дошло до отказа Ивану Морено в знаменитом «социальном помиловании».

Así publicó la actriz colombiana en sus redes sociales. Foto: Twitter @marcelamar07

Хотя он уже прокомментировал эту идею некоторое время назад, разговор его брата Хуана Фернандо Петро с Иваном Морено в тюрьме Ла-Пикота в Боготе выглядел не очень хорошо.

Петро ответил, что его брат отправился навестить Ивана Морено, бывшего мэра Букараманги и бывшего конгрессмена, осужденного по делу о найме карусели, а также одного из естественных наследников флагов Национального народного альянса — партии Густаво Рохаса Пинильи, его деда, поражение которого в Президентские выборы 1970 года привели к образованию партизанской группировки М-19, которую Петро интегрировал.

Левый кандидат тогда подтвердил, что Морено «не наркоман, он не параполитичен: он коррумпирован или он был коррумпирован, он находится в очень интересном процессе с личной точки зрения; вы можете пойти туда и поговорить с ним и проверить это».

Он добавил, что причиной визита Хуана Фернандо Петро к Ивану Морено стало предложение о социальном помиловании, в котором осужденный, считающий себя политически преследуемым, хочет участвовать из тюрьмы.

После споров, вызванных предложением кандидата Густаво Петро о «социальном помиловании», член Исторического пакта опубликовал видео, в котором разъяснил слухи, появившиеся в социальных сетях о массовом оттоке заключенных, осужденных за коррупцию в рамках его правительственного плана.

Моя правительственная программа не предусматривает реформу правосудия на основе сокращения сроков наказания. Мы в полной мере защитили автономию судебной власти и ее полномочия. Никакой амнистии или помилования не предлагается, поскольку нас сейчас подставляют.

Он также заверил, что отвергает «неуклюжую идею» поиска примирения до «снижения штрафов для коррумпированных» и заверил, что не сделает этого «даже в кошмаре», если произойдет снижение наказаний для коррумпированных, сказал Петро.

«Другие соперники, если они у вас есть союзники и готовы владеть властью. Мы те коррумпированные осужденные заключенные», - сказал кандидат, который напомнил в ролике, что расследования, которые он проводил в качестве сенатора, привели многих к тюремному заключению.

Петро напомнил, что люди, с которыми его пытаются связать, - это персонажи, «побежденные» без какого-либо политического богатства, «которые думают, что он стремится принести пользу тем, кому я сам помог посадить в тюрьму, если не те, кто действительно имеет реальные отношения с военизированным формированием, коррупцией и наркоторговлей».

Моя жизнь строилась на реальной борьбе с коррупцией, ценой единства моей семьи и самого моего существования.

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