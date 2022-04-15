Мужчина, обвиняемый в убийстве дочери за то, что она плохо играет на фортепиано, будет привлечен к уголовной ответственности за убийство женщины при отягчающих обстоятельствах

По мнению властей, учитель музыки и отец восьмилетней девочки, которая умерла после жестокого избиения мужчиной, должны будут ответить за убийство женщины при отягчающих обстоятельствах, поскольку девочка плохо играла на пианино. Преступление произошло в прошлую субботу, 9 апреля, в квартире жилого комплекса в городе Сан-Кристобаль на юго-востоке Боготы.

Генеральная прокуратура объявила, что было запрошено новое слушание, на котором он будет обвинен в этом преступлении, потому что девочка умерла, когда ее отца арестовали за эти действия.

Согласно расследованию прокурора, нападения обвиняемого на собственную дочь стали для него привычкой каждый раз, когда он репетировал с музыкальным инструментом.

«Из всех свидетельств, которые были быстро собраны вместе с Судебной полицией (Сиджин), стало очевидно, что в отношении несовершеннолетней, предположительно, был совершен цикл насилия со стороны ее отца, преподавателя фортепиано. В этих классах имеются предполагаемые акты насилия в связи с его состоянием. С ним жестоко обращались не только физически, но и психологически. (Я сказал ей), что, поскольку она женщина и девушка, она была грубой», - пояснил директор секции Боготы прокуратуры Хосе Мануэль Мартинес Малавер.

В тот день, когда предполагаемый филицид совершил нападения, которые привели к гибели его дочери, семья упрекнула его в том, что он сделал ей выговор, поскольку он получил несколько травм и потерял сознание.

«Именно в развитие этого класса фортепиано происходили эти акты крайнего насилия. Свидетельства родственников, которые она смогла собрать во время срочного акта Сиджина, показывают, что насилие в отношении ребенка, из-за ее статуса женщины», - сказала Мартинес.

После того, как она потеряла сознание, они вызвали полицию и скорую помощь, чтобы ухаживать за ней. Уже в клинике Сан-Рафаэля, куда ее доставили, обнаружили, что у нее синяки на лице на спине, ногах, бедрах. Также были заметны кровоизлияния в мозг и кровоподтеки по всему телу.

«Постановления судебной медицины содержат чрезвычайно сложные описания травм, полученных этим несовершеннолетним», - сказал директор отдела прокуратуры Боготы.

После захвата мужчина был первоначально привлечен к ответственности за попытку фемицида и ему была выдана мера обеспечения, поэтому он остается в тюрьме Ла-Модело.





Мужчина, который надругался над несовершеннолетней в Сукре и убил ее, отправлен в тюрьму

Муниципальный судья по уголовным делам в Сукре вынес решение о тюремном страховании в отношении Хайро Эдуардо Хулио Монтеросы в связи со смертью девочки в возрасте до 8 лет. Мужчине были предъявлены обвинения в убийстве женщин при отягчающих обстоятельствах и насильственных сексуальных действиях, которые были приняты.

Сообщается, что события, расследованные Генеральной прокуратурой, произошли 25 января в районе Коста-Азул муниципалитета Сантьяго-де-Толу (Сукре). Чиновники CTI обнаружили безжизненное тело 8-летней девочки во дворе 29-летнего дома Монтерозы. На теле ребенка были обнаружены признаки сексуального насилия.

В бюллетене, выпущенном следственным органом, удалось установить, что несовершеннолетняя пропала 24 января днем, когда ее в последний раз видели играющей в доме подсудимого сегодня. На следующий день ее нашли в 8 утра на том же месте. Поимка мужчины состоялась 8 апреля в Медельине сотрудниками Национальной полиции.





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