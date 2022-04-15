Любовь без границ: россиянин и украинец поженились в Тихуане

Любовь не имеет границ, как это было продемонстрировано в последние дни в Тихуане, Нижняя Калифорния, Мексика, и у нее нет никаких невозможностей, когда дело доходит до поиска лучшего будущего для пары.

Через городской совет Тихуаны была раскрыта история любви между Семеном, русским мужчиной, и Дарией, украинкой, которая приехала в Мексику в качестве беженцев с целью попасть в Соединенные Штаты.

Однако Сан-Исидро получил их с плохими новостями, так как только тем гражданам России и Украины, которые могут доказать родственную связь, разрешен в качестве военных беженцев, поэтому единственным вариантом было вступить в брак на законных основаниях.

La pareja se unió legalmente en matrimonio con testigos desconocidos (Foto: Captura de Pantalla / Facebook @gobtijuanamx)

Сам городской совет заверил, что не нашел никаких препятствий для свадьбы между ними, после того как пара своевременно доставила каждый из запрошенных у них документов.

Эта просьба была подана через Муниципальное управление по оказанию помощи мигрантам в координации с местным отделом регистрации актов гражданского состояния, который утверждал, что работает «для предоставления услуг, необходимых гражданам других национальностей».

Наконец, свадьба состоялась 13 апреля 2022 года в офисе 01 Гражданского реестра в Муниципальном дворце Тихуаны, согласно имеющейся информации. Через социальные сети они также сообщили, что их свидетели неизвестны паре.

Муниципальный директор по уходу за мигрантами Нижней Калифорнии Энрике Лусеро встретился на месте встречи, который опубликовал в своем официальном Twitter: «Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной истории», а также фотографию жениха и невесты.

Su solicitud de matrimonio se hizo a través de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, en coordinación con el Registro Civil local (Foto: Captura de Pantalla / Facebook @gobtijuanamx)

Приграничное государство с США, в частности через порт Сан-Исидро, в последние месяцы превратилось в лагерь для беженцев из стран, находящихся в конфликте: России и Украины.

Буквально 7 апреля 2022 года появилась информация о том, что Соединенные Штаты значительно увеличили количество украинцев, допущенных в страну с мексиканской границы.

Тихуана неожиданно стала последней остановкой для украинцев, ищущих убежище в Соединенных Штатах, где их привлекают друзья и родственники, желающие принять их, будучи убежденными в том, что Соединенные Штаты будут более удобным убежищем, чем Европа.

В социальных сетях быстро распространились слухи о том, что коалиция добровольцев, в основном из славянских церквей на западе США, ежедневно направляет сотни беженцев из аэропорта Тихуаны во временные убежища, где они ждут от двух до четырех дней, пока официальные лица США примут их с гуманитарными условиями разрешения. Менее чем за две недели волонтеры работали с властями США и Мексики над созданием удивительно эффективной сети обеспечения продовольствием, безопасностью, транспортом и жильем.

Daría de Ucrania y Semen de Rusia se unieron en matrimonio para lograr llegar a los EEUU como refugiados de guerra (Foto: Captura de Pantalla / Facebook @gobtijuanamx)

По словам Энрике Лусеро, директора по иммиграционным делам города Тихуана Энрике Лусеро, некоторых мигрантов направляли на пешеходный переход в Сан-Диего, который временно закрыт для общественности, в надежде ежедневно привлекать к ответственности 578 человек с 24 агентами.

Влад Федоришин, волонтер, имеющий доступ к списку ожидания, сообщил в четверг, что Соединенные Штаты обработали 620 украинцев в течение 24 часов, а около 800 человек ежедневно прибывают в Тихуану. Добровольцы говорят, что Соединенные Штаты принимали несколько сотен украинцев раньше каждый день.

Правительство президента Джо Байдена заявило, что примет до 100 000 украинцев, но Мексика является единственным маршрутом, через который въезжает большое количество людей. Назначения в консульствах США в Европе редки, а переселение беженцев требует времени.

Правительство США установило потолок в 125 000 беженцев за 12-месячный период, заканчивающийся 30 сентября, но по состоянию на 31 марта оно приняло только 8 588 человек, включая 704 украинцев. В прошлом году квота была ограничена 62 тысячами 500 человек, но въехало только 11 тысяч 411 человек, из которых 803 были украинцами.

*С информацией от AP

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