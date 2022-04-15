Освобождение без победы: интервью Энн Эпплбаум с Владимиром Зеленским

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

Престижная писательница и лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум вместе с журналистом Джеффри Голдбергом - главным редактором The Atlantic - взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал о втором этапе российского вторжения в его страну и говорил о шансах на победу в военном поражении. На своем рабочем месте в столице Киеве европейский лидер объяснил известным СМИ, что нужно Украине для выживания. Но он также упомянул цену, которую его народ уже заплатил с 24 февраля по сегодняшний день, когда отмечается 51 день вторжения.

Вот самые примечательные абзацы The Atlantic:

«Киев сейчас наполовину нормальный. Сгоревшие российские танки убраны с подъездных путей к городу, работают светофоры, работает метро, можно купить апельсины. Веселый оркестр балалайки выступал для беженцев, возвращающихся на главный вокзал в начале этой недели, в день, когда мы приехали на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским», — отмечают авторы.

«Нормальность вводит в заблуждение. Хотя россияне потерпели неудачу в своей кампании по открытию, они продолжают бомбить столицу и теперь собираются на востоке для новой атаки на Украину. Зеленский должен подготовить свою страну и мир к сражениям, которые могут быть смертоноснее всего, что видели до сих пор. Генерал, отвечающий за оборону Киева, Александр Грузевич сказал нам во время экскурсии по опустошенным северо-западным пригородам, что он ожидает, что русские попытаются вернуться в столицу, используя по пути усиленную тактику «выжженной земли»: полное уничтожение наземной артиллерией и авиаударами, за которыми последовали прибытие войск», — продолжили они.

Эпплбаум и Голдберг продолжают: Когда мы встречались с Зеленским в Киеве во вторник вечером, он сказал нам одно и то же: оптимизм, который в настоящее время выражают многие американцы и европейцы - и даже некоторые украинцы - неоправдан. Если россиян не выдворят из восточных областей Украины, сказал Зеленский, «они могут вернуться в центральную Украину и даже в Киев. Это возможно. Сейчас не время побеждать». Украина может победить - и под «победой» это означает продолжение существования в качестве суверенного, хотя и постоянно осажденного государства - только в том случае, если ее союзники в Вашингтоне и по всей Европе быстро примут меры для того, чтобы достаточно вооружить страну. «У нас очень маленькая возможность», - сказал он.

«Было поздно, когда мы встретились с Зеленским в его подворье. Окружающие улицы были забаррикадированы и пусты, а само здание было почти полностью темно. Солдаты с фонариками провели нас через лабиринт коридоров с мешками с песком в безоконную ярко освещенную комнату, украшенную только украинскими флагами. Не было официального протокола, не было долгого ожидания, и нам не приказали сидеть за длинным столом. Зеленский, комик, ставший мировой иконой свободы и мужества, спокойно вошел в комнату», — говорят авторы.

Автор The Iron Curtain и редактор The Atlantic выделили особый вход Зеленского в место, где они брали у него интервью: «Привет!» , сказал он, бодро, а затем продолжил жаловаться на свою спину. («У меня есть спина, и поэтому у меня есть некоторые проблемы, но это нормально!»). Он поблагодарил нас за то, что мы не снимали интервью: Хотя он был профессиональным телевизионным актером на протяжении всей своей взрослой жизни, это облегчение не сниматься время от времени.

«Как на камере, так и вне ее, Зеленский ведет себя нарочито неприхотливо. В той части мира, где лидерство часто предполагает жесткую позицию и помпезные манеры - и где обозначение военной власти требует, по крайней мере, очень заметных эполетов, - он, с другой стороны, вызывает сочувствие и чувство доверия именно потому, что звучит, говоря словами известного Украинский, «как один из нас». Он своего рода антипутинский: вместо того, чтобы телеграфировать убийственное холодноглазое превосходство, он хочет, чтобы люди понимали его как обычного человека, отца средних лет с проблемами со спиной», - подчеркнули они.

«Мы начали интервью с того, что напомнили Зеленскому, еврейскому президенту в значительной степени христианской православной и католической страны, что его слова должны были появиться в Страстную пятницу в западном календаре и непосредственно перед первым седером Пасхи, праздника, который знаменует освобождение порабощенной нации от злой диктатор».

«У нас есть фараоны в соседних странах», — улыбаясь, сказал Зеленский. (Президент Беларуси Александр Лукашенко в сознании многих украинцев является своего рода фараоном, привязанным к Путину.) Но несмотря на то, что украинцы сталкиваются с грозным врагом, они не жаждут исхода: «Мы никуда не пойдем». Зеленский также не планирует 40 лет скитаться по пустыне. «У нас уже 30 лет независимости. Я бы не хотел, чтобы мы боролись за нашу независимость еще 10 лет», — написали Эпплбаум и Голдберг.

«Российское вторжение заставило его усомниться в том, можно ли еще ассоциировать религию с моралью. «Я не понимаю, когда религиозные представители России» - здесь он имел в виду пропутинского патриарха Русской Православной Церкви - «они говорят, что дают возможность солдатам убивать украинцев» . И что еще хуже : «Я не могу понять, как христианская страна, Российская Федерация, с самой большой православной общиной в мире, убивает людей в наши дни» . В пасхальный сезон россияне планируют «большую битву на Донбассе», оккупированном Россией регионе на дальнем востоке Украины. «Это совсем не христианское поведение, насколько я понимаю. На Пасху они убьют и убьют их. '»

Эпплбаум и Годберг продолжили: В результате многие украинцы собираются провести священный сезон в осаде, скрываясь в подвалах. Другие вообще не доживут до вечеринки. Всего несколько часов назад, первым делом в пятницу утром, российские бомбы снова попали в Киев. «Украина определенно не в настроении праздновать», — сказал Зеленский. «Люди часто молятся о будущем своих семей и детей. Я верю, что сегодня они будут молиться о настоящем, о спасении всех».

«Большую часть времени Зеленский проводит по телефону, в Zoom, по Skype, отвечая на вопросы президентов и премьер-министров, часто одни и те же вопросы, повторяемые до пресыщения. — Мне нравятся новые вопросы, — говорит он. — Неинтересно отвечать на вопросы, которые вы уже слышали. — Он расстроен, например, неоднократными просьбами из его списка желаний о системах вооружения. «Когда некоторые лидеры спрашивают меня, какое оружие мне нужно, мне нужно успокоиться, потому что я сказал им об этом на прошлой неделе. Сегодня день сурка. Я чувствую себя как Билл Мюррей. '»

«Он говорит, что у него нет другого выбора, кроме как продолжать пытаться. «Я прихожу и говорю, что мне нужно именно это оружие. Он у вас есть, и мы знаем, где он хранится. Можете ли вы её нам дать? Мы даже можем летать на собственных грузовых самолетах и забирать их; мы даже можем отправлять три самолета в день. Например, нам нужны бронированные машины. И не один раз в день. Нам нужно от 200 до 300 в день. Это не личные такси, только для меня, нашим солдатам нужен транспорт. Есть рейсы, все можно организовать, мы можем сделать всю логистику. '»

Этот список включает, по мнению авторов записки: реактивные системы залпового огня; бронемашины (БТР, пехота и другие); танки Т-72 или аналогичные танки из США или Германии; системы ПВО С-300, «БУК» или западные эквиваленты; военные самолеты, которые Украина считала существенный. Артиллерийские орудия

Al menos cinco millones de ucranianos debieron abandonar su país por la brutal invasión ordenada por Vladimir Putin. Muchos de ellos no podrán regresar o lo harán en un país devastado por las bombas y los abusos (Reuters) REUTERS

«Дело не в том, что различные президенты и премьер-министры, которые выражают симпатию к украинскому делу, не хотят помогать», — сказал Зеленский: «Они не против нас. Они просто живут в другой ситуации. Пока они не потеряли своих родителей и детей, они не чувствуют себя так же, как мы». Это сравнивается с переговорами, которые он ведет с чрезвычайными защитниками Мариуполя, осажденного портового города на Черном море, где до сих пор, возможно, погибли 21 000 мирных жителей. «Например, говорят: «Нам нужна помощь, у нас четыре часа». И даже в Киеве мы не понимаем, что такое четыре часа. В Вашингтоне, я уверен, они не понимают. Однако мы благодарны Соединенным Штатам за то, что самолеты с оружием продолжают прибывать. '»

«Глава аппарата Зеленского Андрей Ермак говорил с нами позже в тот же вечер, и он также выразил недоумение по поводу темпов, с которыми движется администрация Байдена. Вашингтон ежедневно предоставляет новое оружие, а президент Джо Байден только что выделил дополнительные 800 миллионов долларов на оборону Украины. Ермак рассказал нам, что у него и Зеленского прочные отношения со многими ключевыми американскими акторами, разрыв с предыдущей администрацией, которая отозвала своего посла непосредственно перед «идеальным телефонным звонком» Дональда Трампа с Зеленским (звонок, который вызвал первый импичмент) и так и не заменила его. Байден, по словам Ермака, «человек, которому можно доверять, а не просто политик». Он похвалил государственных секретарей и министров обороны, а также лидеров Конгресса. И он похвалил советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана: «Нет ни одной минуты, когда мы не говорили конкретно или по существу», - сказал он.

«Значит, все великолепны, но оружие не долетает достаточно быстро? — Пожалуйста, скажите, с кем мне еще поговорить, — сказал Ермак».

Эпплбаум и Голдберг продолжили: Зеленский понимает, что его задача состоит не просто в том, чтобы выдвигать требования к оружию и выражать срочность, но и преодолеть старые стереотипы об Украине как о коррумпированной и некомпетентной стране, а также в российской пропаганде, которая лишает Украину права быть государством. Она хочет представить образ Украины как современного и либерального государства, объединенного гражданским национализмом, а не чисто этническим.

«Соединенные Штаты, Великобритания, ЕС и европейские страны всегда скептически относились к нашему развитию, нашей «европейственности», — сказал Зеленский. Но теперь «многие из них изменили свое представление об Украине и видят нас равными». У него нет времени на международные институты. Отвечая на вопрос о роли Организации Объединенных Наций в защите Украины, одно из ее государств-членов по отношению к России, члену Совета Безопасности ООН, закатывает глаза и делает трагикомическое лицо. «Хорошо, что у нас нет видео», - говорит он. «Вам просто нужно описать словами то, что вы видите на моем лице». Зеленский и Ермак размышляли и говорили о том, как могут выглядеть альтернативные международные институты. Возможно, должен быть список нарушений прав человека или военных преступлений, которые вызывают автоматические ответные действия, предложил нам Ермак. В настоящее время процесс публикации заявлений, объявления санкций, предоставления ответов любого рода слишком сложен, слишком бюрократичен и, прежде всего, слишком медленный.

Un empleado del servicio funerario mira los cuerpos de los civiles, recogidos de las calles al cementerio en la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev. Para Zelensky, una victoria no permitirá a miles de ucranianos sentir justicia por los crímenes cometidos por los rusos durante la invasión (Reuters) REUTERS

«Но если западные лидеры могут расстроить Зеленского, русские посылают его в отчаяние. Время от времени, с начала войны, он говорил по-русски и обращался к российской общественности, что он привык делать: это то, чем он зарабатывал на жизнь. Его кино- и телепродюсерская компания была одной из крупнейших в регионе, с офисом в Москве и зрителями по всему бывшему Советскому Союзу».

«Его плодотворные отношения с Россией и русскими подошли к концу в 2014 году, когда люди, которых он знал в течение многих лет, перестали с ним разговаривать: «Я просто не ожидал, что люди, многие коллеги, знакомые - я думал, что они друзья, но они не были - перестанут брать трубку». Знаю, изменилось, «стало более жестоким». Поскольку Россия закрывает альтернативы государственным СМИ — закрывает независимые газеты, телевизионные станции и радиостанции — Зеленский понял, что его бывшие знакомые ушли еще дальше. «Даже та небольшая часть умных людей, которые там были, начала жить в этом информационном пузыре», и им очень трудно пробиться. «Это северокорейский вирус. Люди получают абсолютно вертикальные интегрированные сообщения. У людей нет другого пути, они живут в нем». Автор посланий ясно говорит: «Путин пригласил людей в этот информационный бункер, так сказать, без их ведома, и они живут в нем. Это, как пели «Битлз», желтая подводная лодка. '»

Текст продолжается: Теперь, когда российская пропаганда становится более барочной, ему иногда трудно понять, как ее обрабатывать. Может быть, поэтому он часто прибегает к культурным аналогиям: «То, как говорят, мы едим здесь людей, что у нас есть голуби-убийцы, специальное биологическое оружие... Они снимают видео, создают контент и показывают украинских птиц, которые якобы атакуют их самолеты. Путин и Лукашенко делают его похожим на своего рода политического Монти Пайтона».

«Чтобы Украина имела безопасное будущее, говорит он, российский информационный барьер придется сломать. Россиянам нужен не только доступ к фактам; им нужна помощь в понимании собственной истории, того, что они сделали со своими соседями. На данный момент Зеленский говорит, что «они боятся признать свою вину». Он сравнивает их с «алкоголиками [которые] не признают, что они алкоголики». Если они хотят выздороветь, «они должны научиться принимать истину». Россиянам нужны лидеры, которых они выбирают, лидеры, которым они доверяют, лидеры, которые могут протянуть руку и сказать: «Да, мы сделали». Вот как это работало в Германии. '»

«На протяжении всей беседы Зеленский демонстрировал свои дары спонтанности, иронии и сарказма. Он не рассказывал шуток, точно, но сказал, что не может полностью расстаться с юмором. «Я думаю, что любой нормальный человек не сможет выжить без этого. Без чувства юмора, как говорят хирурги, они не смогли бы проводить операции, спасать жизни, а также терять людей. Они просто потеряют рассудок без юмора. '»

Эпплбаум и Голдберг продолжают интервью: То же самое происходит сейчас с украинцами: «Мы видим трагедию, которую переживаем, и с ней трудно жить. Но с этим нужно смириться... Нельзя воспринимать всерьез то, что российские политики и Лукашенко говорят каждый день. Если вы относитесь к этому серьезно, лучше повеситесь».

Путин боится юмора? , на вопрос авторов статьи в The Atlantic.

«Много», — сказал Зеленский. Юмор, пояснил он, раскрывает более глубокие истины. Знаменитый телесериал с Зеленским, Слугой народа в главной роли, высмеивал помпезность украинских политиков, атаковал коррупцию и изображал маленького героя; многие его наброски были гениальными сатирами на политических лидеров и их отношения. — В древних царствах шутам разрешалось говорить правду, — сказал он, но Россия «боится правды». Комедия остается «мощным оружием», потому что она доступна. «Сложные механизмы и политические формулировки трудно понять людям. Но с юмором это легко; это короткий путь».

В другом разделе интервью украинскому президенту авторы поднимают вопрос о том, что люди, которых они возглавляют, должны были понести в борьбе с путинскими захватчиками. «Юмор в Украине сейчас в основном самый мрачный. Временами Зеленский казался ошеломленным жестокостью всего этого. Он попытался объяснить, почему он не может чувствовать - потому что большинство украинцев не могут чувствовать - большого удовлетворения от своих побед на поле боя. Да, они изгнали мощную русскую армию из северной части страны. Да, они убили, по их расчетам, более 19 000 российских солдат. Да, они утверждают, что захватили, уничтожили или повредили более 600 танков. Да, они утверждают, что потопили флагман российского Черноморского флота. Да, они изменили имидж своей страны и свое представление о себе. Но цена была колоссальной ».

«Слишком много украинцев, сказал Зеленский, погибло не в бою, а «от пыток». Дети прятались в подвалах; женщин насиловали; старики умирали от голода; пешеходов убивали на улице. «Как эти люди могут наслаждаться победой? », - спросил он. «Они не смогут поступить с российскими солдатами так же, как [русские] сделали с их сыновьями или дочерьми... поэтому они не почувствуют этой победы». Настоящая победа, по его словам, наступит только тогда, когда преступников будут судить, осудить и осудить ».

«Сколько нам ждать?» , допрашивает.

«Внезапно все стало личным. Он напомнил нам, что у него двое детей. «Моей дочери почти 18 лет. Не хочу себе представить, но если бы что-то случилось с моей дочерью, я бы не успокоился, если бы атака была отражена и солдаты бежали», — сказал он. «Я бы искала этих людей и нашла бы их. И тогда я почувствую победу», — говорят журналисты.

- Что бы вы сделали, когда нашли их?

— Не знаю. Все.

«Затем, как будто он вспомнил ту роль, которую ему дала история, как аватар демократической цивилизации, сталкивающейся с жестокостью беззаконного режима, он стал рефлексивным. «Вы понимаете, что если хотите быть членом цивилизованного общества, нужно успокоиться, потому что все решает закон. '»

« Не будет полной победы для людей, потерявших детей, родственников, мужей, жен, отцов. Вот что я имею в виду», - сказал он. «Они не почувствуют победы, даже когда наши территории будут освобождены ».

* Эта заметка была первоначально опубликована в журнале The Atlantic.

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