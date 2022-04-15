Кристен Стюарт снимется в романтическом триллере «Кровотечение любви»

Actor Kristen Stewart attends the 94th Oscars Nominees Luncheon in Los Angeles, California, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

После номинации на «Оскар» за «Спенсер» американская актриса Кристен Стюарт продолжает добавлять новаторские предложения в свою фильмографию. Love Lies Bleeding, как называется этот новый проект, будет снят режиссером Роуз Гласс (Saint Maud) и будет выпущен под лейблом кинокомпании A24 Films. Последний известен тем, что здесь размещаются такие известные фильмы, как «Леди Берд», «Проект Флорида», «Лунный свет», «Мидсоммар», «Маяк», «Трагедия Макбета» и совсем недавно Все и сразу.

Фильм, который также будет поддержан Film4 и подразделением британского канала Channel 4, представляет собой романтический триллер, действие которого разворачивается в мире бодибилдинга. Гласс напишет сценарий вместе с Вероникой Тофилс, и, как сообщает The Hollywood Reporter, история в основном направлена на то, чтобы отразить экстремальные навыки, необходимые для соревнований в этом мировом спорте.

Kristen Stewart y Pablo Larrain trabajaron juntos en "Spencer". (REUTERS/ Eric Gaillard) REUTERS

Стюарт подарит жизнь защитной любовнице женщины-бодибилдера, чей переводчик пока не объявлен . Согласно описанию, выпущенному компаниями, участвующими в этой постановке, роман, который будет показан на экране, будет «подпитываться эго, желанием и американской мечтой». Звезда «Сумерек» не в первый раз участвует в постановке LGTBQ +, фактически, он уже делал это раньше в комедии «Самый счастливый сезон» (2020).

Love Lies Bleeding будет выпущен во всем мире кинокомпанией A24, которая только что выпустила в этом году X, фильм ужасов Ти Уэста; новый Алекс Гарленд (Ex Machina), носящий титул Мужчины; и тот, о котором больше всего говорили на прошлой неделе, «Все везде и сразу», черный комедийный боевик режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шейнерта.

La cinta de Larrain explora un pasaje clave en la vida de la princesa Diana. (Diamond Films)

Роуз Гласс — британский режиссер и сценарист, получивший известность в киноиндустрии с запуском фильма «Сен-Мод» на Международном кинофестивале в Торонто три года назад. Сюжет психологического ужаса изображал одержимость медсестры и приверженца христианской веры спасением души танцовщицы на пенсии с диагнозом рак. Фильм выиграл 15 номинаций на British Independent Film Awards и был кандидатом в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший дебют» BAFTA.

Кристен Стюарт и ее номинация на Оскар за «Спенсер

С момента первого взгляда Кристен Стюарт на роль леди Ди была объявлена номинация на премию «Оскар» начали обсуждаться, что в итоге сбылось. Под руководством чилийского режиссера Пабло Ларрейна (Джеки) художник предложил характеристика благородной Дианы Уэльской в фильме, в котором представлялось, каково это было бы для нее за несколько минут до ее официального расставания с принцем Чарльзом .

Stewart fue nominada a la reciente gala de los Oscar por su interpretación como Lady Di. (Diamond Films)

В декабре 1991 года она отправилась в загородную резиденцию Сандрингемского дома, в Норфолке, для участия в рождественских праздниках, организованных британской королевской семьей. Ее двое сыновей, Уильям и Гарри, ждут ее там. В то время брак Карлоса и Дианы переживал самый критический момент из-за его неверности с Камиллой Паркер-Боулз.

Первоначально Спенсер был показан на Венецианском кинофестивале в 2021 году, а в конце февраля прошлого года это может быть в кинотеатров Латинской Америки.

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