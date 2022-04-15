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пятница 15 апрель 2022
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Кристен Стюарт снимется в романтическом триллере «Кровотечение любви»

Номинант на премию «Оскар» даст жизнь партнеру женщины-бодибилдера в новой постановке кинокомпании A24. Фильм будет режиссером Роуз Гласс

Newsroom Infobae

15 апрель 2022
Actor Kristen Stewart attends the 94th Oscars Nominees Luncheon in Los Angeles, California, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni
Actor Kristen Stewart attends the 94th Oscars Nominees Luncheon in Los Angeles, California, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

После номинации на «Оскар» за «Спенсер» американская актриса Кристен Стюарт продолжает добавлять новаторские предложения в свою фильмографию. Love Lies Bleeding, как называется этот новый проект, будет снят режиссером Роуз Гласс (Saint Maud) и будет выпущен под лейблом кинокомпании A24 Films. Последний известен тем, что здесь размещаются такие известные фильмы, как «Леди Берд», «Проект Флорида», «Лунный свет», «Мидсоммар», «Маяк», «Трагедия Макбета» и совсем недавно Все и сразу.

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Фильм, который также будет поддержан Film4 и подразделением британского канала Channel 4, представляет собой романтический триллер, действие которого разворачивается в мире бодибилдинга. Гласс напишет сценарий вместе с Вероникой Тофилс, и, как сообщает The Hollywood Reporter, история в основном направлена на то, чтобы отразить экстремальные навыки, необходимые для соревнований в этом мировом спорте.

Kristen Stewart y Pablo Larrain trabajaron juntos en "Spencer". (REUTERS/ Eric Gaillard)
Kristen Stewart y Pablo Larrain trabajaron juntos en "Spencer". (REUTERS/ Eric Gaillard)REUTERS

Стюарт подарит жизнь защитной любовнице женщины-бодибилдера, чей переводчик пока не объявлен. Согласно описанию, выпущенному компаниями, участвующими в этой постановке, роман, который будет показан на экране, будет «подпитываться эго, желанием и американской мечтой». Звезда «Сумерек» не в первый раз участвует в постановке LGTBQ +, фактически, он уже делал это раньше в комедии «Самый счастливый сезон» (2020).

Love Lies Bleeding будет выпущен во всем мире кинокомпанией A24, которая только что выпустила в этом году X, фильм ужасов Ти Уэста; новый Алекс Гарленд (Ex Machina), носящий титул Мужчины; и тот, о котором больше всего говорили на прошлой неделе, «Все везде и сразу», черный комедийный боевик режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шейнерта.

La cinta de Larrain explora un pasaje clave en la vida de la princesa Diana. (Diamond Films)
La cinta de Larrain explora un pasaje clave en la vida de la princesa Diana. (Diamond Films)

Роуз Гласс — британский режиссер и сценарист, получивший известность в киноиндустрии с запуском фильма «Сен-Мод» на Международном кинофестивале в Торонто три года назад. Сюжет психологического ужаса изображал одержимость медсестры и приверженца христианской веры спасением души танцовщицы на пенсии с диагнозом рак. Фильм выиграл 15 номинаций на British Independent Film Awards и был кандидатом в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший дебют» BAFTA.

Кристен Стюарт и ее номинация на Оскар за «Спенсер

С момента первого взгляда Кристен Стюарт на роль леди Ди была объявлена номинация на премию «Оскар» начали обсуждаться, что в итоге сбылось. Под руководством чилийского режиссера Пабло Ларрейна (Джеки) художник предложил характеристика благородной Дианы Уэльской в фильме, в котором представлялось, каково это было бы для нее за несколько минут до ее официального расставания с принцем Чарльзом.

Stewart fue nominada a la reciente gala de los Oscar por su interpretación como Lady Di. (Diamond Films)
Stewart fue nominada a la reciente gala de los Oscar por su interpretación como Lady Di. (Diamond Films)

В декабре 1991 года она отправилась в загородную резиденцию Сандрингемского дома, в Норфолке, для участия в рождественских праздниках, организованных британской королевской семьей. Ее двое сыновей, Уильям и Гарри, ждут ее там. В то время брак Карлоса и Дианы переживал самый критический момент из-за его неверности с Камиллой Паркер-Боулз.

Первоначально Спенсер был показан на Венецианском кинофестивале в 2021 году, а в конце февраля прошлого года это может быть в кинотеатров Латинской Америки.

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