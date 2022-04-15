В мире социальных сетей существует множество всевозможных сообщений, некоторые из которых могут быть довольно лестными, но также большая часть из них может быть скоплением критики, негативизма и ненависти. Каждый по-своему относится к этой информации, игнорируя плохое или реагируя на нее, например, то, что сделала Джулиана Кальдерон.

Из своих историй в Instagram бизнесвумен уступила место своим подписчикам, чтобы отправлять ей вопросы, среди большого количества сообщений, которые, вероятно, приходили к ней подряд, были те, кто хотел оскорбить ее, написав: «Ешь дерьмов*».

Сестра Йины Кальдерон сразу же подошла к юмору, чтобы дать ответ: «Я говорю вам, что когда я собиралась родиться, прошло время, чтобы быть в утробе матери, и мне удалось сделать папо в утробе матери и съесть его, я продержалась в инкубаторе около двадцати дней, поэтому, когда вы хотите отправить мне дерьмов*, я съела его, спасибо ».

Позже Кальдерон также сообщила о другом негативном сообщении, которое она получила, в котором ее попросили вырасти и описали ее как нелепого человека. Столкнувшись с таким сценарием, предпринимательница просто ответила перечислением некоторых своих достижений.

«Что ж, быть 24 года с созданной компанией, почти юристом, иметь эмоциональную стабильность с моей семьей, с моим партнером, со всем моим кругом для меня значит взрослеть, я не знаю для вас, что значит взрослеть...» , были его слова по этому вопросу.

Для сравнения, в сфере бизнеса Джулиана Кальдерон сосредоточена на продуктах для волос, в основном на продаже кератинов. Однако его компания также предлагает процедуры для волос, матирование, среди прочего.

Ответ Джулианы Кальдерон своим недоброжелателям

Среди списка вопросов, которые пришли к ней от ее аудитории, также был вопрос, сосредоточенный на: «Они наконец пригласили вас на свадьбу Валдири или нет?»

Хотя Кальдерон сначала прибегла к юмору, чтобы ответить, позже она уточнила, что это приглашение никогда не произойдет. «Очевидно, дети, они не помнят, что я показывала им приглашение, так как оно пришло к нам красиво, красиво. Ложь, нет, нас не приглашали и не приглашали...»

Когда Андреа Вальдири и Фелипе Сарума начали распространять приглашения на свадьбу, в начале апреля Джулиана Кальдерон поделилась некоторыми историями в Instagram в качестве шутки на эту тему. Итак, в ходе изображений он слышит, как он говорит: «Вы не поверите, но я уже получил приглашение мисс Андреа Вальдири и Фелипе Сарумы жениться... они говорят, что не прислали нам выпить, потому что мы много выпили, так что агита».

Это связано с тем, что в приглашении, которое создатели контента отправили близким, также была бутылка виски, особенно от Blue Label.

Джулиана пошутила на эту тему со своей сестрой Йиной Кальдерон, стоит помнить, что у последней были некоторые общественные трения с Вальдири.

Джулиана и Йина Кальдерон шутят о предполагаемом приглашении на свадьбу Андреа Вальдири и Фелипе Сарумы

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