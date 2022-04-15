Хосе Рамон Лопес Бельтран и Гектор Суарес Гомис обсудили в Twitter: «Мой отец сделал больше для Мексики»

После просьбы Хосе Рамона Лопеса Бельтрана южноафриканскому бизнесмену Илону Маску актер Эктор Суарес Гомис набросился на старшего сына президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), поставив под сомнение его навыки адвоката.

Через свой аккаунт в Twitter сын Гектора Суареса и Пепиты Гомис написал: «С этой проницательностью, является ли болезненное ожирение бодоком адвокатом в США? @30JR41_ Любопытно, что он говорит о самосознании, потому что если бы не они, желающий Бенито Хуареса его отца не был бы так популярен. Безголовый советует @elonmusk!»

Столкнувшись с резкой критикой Пелона Гомиса, первенец Лопеса Обрадора признал, что исполнитель «Тысячи усов», «Нет сена», «Нет сена», «Фланаган» и «Дон Риголетто» «был и остается» одним из его любимых комиков.

«Я имел удовольствие встретиться с твоим отцом, потому что он просил меня поздравить нас. Он был и остается одним из моих любимых комиков. Печально тебя читать. Какая разница», — ответил Лопес Бельтран.

El hijo de AMLO reconoció ser fan de Héctor Suárez padre (Foto: Twitter)

Несмотря на то, что Лопес Бельтран высоко оценил работу Эктора Суареса, Пелон заверил, что его отец никогда не поддерживал Лопеса Обрадора. Он также отметил, что целевая группа Табаскеньо обратилась к актеру из Mecánica Nacional для поддержки его кампании в качестве кандидата на пост президента Мексики.

«Я хочу, чтобы вы их поздравили? ТЫ НИЧЕГО НЕ ВЫИГРАЛА! Он никогда не поддерживал твоего отца, и они продолжали искать его во время его кампании, чтобы умолять его сделать это. Я рад, что вы восхищаетесь моим папой, он сделал для Мексики со своей комедией больше, чем ваш папа на посту президента», - сказал актер.

Наконец, Пелон Гомис объяснил, что Хосе Рамон заблокировал его в этой социальной сети и добавил: «Разве это не слишком плохо для обсуждения? Заблокируйте меня, зарегистрированный адвокат Техасской коллегии адвокатов, лицензированный и сертифицированный для практики в Соединенных Штатах!»

Дискуссия между Суаресом Гомисом и Лопесом Бельтраном состоялась после того, как 13 апреля сын главы исполнительной власти обвинил сторонников бывшего президента Фелипе Кальдерона (2006-2012) в организации «абсурдной и жалкой грязной войны» в Twitter.

El hijo de AMLO bloqueó a Suárez Gomís de Twitter (Foto: Twitter)

«С таким отношением, готовностью и желанием что-то изменить, @elonmusk следует начать с уборки @TwitterMexico. Режиссер нескольких сложных сторонников @felipecalderon, которые все, что они делают, это наполняют ботами @twitter ботов для их абсурдной и жалкой грязной войны», - сказал Хосе Рамон.

В результате этой публикации сторонники администрации отца поддержали его просьбу, в то время как другие пользователи попросили его раскрыть суммы и источник своего дохода: «А сколько денег вы зарабатываете за каждый такой блестящий твит, как этот? Конечно, вы платите за Casa Gris здесь», «Мы хотим, чтобы Twitter Mexico был очищен, но сейчас», «Вы собираетесь рассказать нам, на что вы живете?» , «Лучше расскажите нам, как вы стали миллионером, не работая», - вот некоторые из реакций, которые он получил от пользователей сети.

Следует отметить, что это не первая публикация, в которой Лопес Бельтран упоминает генерального директора Tesla в своих социальных сетях. Первый раз был 6 апреля, когда он также попросил его прекратить «всю грязную войну», утверждая, что «эта социальная сеть должна быть великой областью свободы выражения мнений во всем мире».

«Теперь, когда у @elonmusk 9,4% акций @Twitter, мы надеемся, что обратите внимание, примите правильные решения и прекратите каждую грязную войну, которая происходит ежедневно. Эта социальная сеть должна стать отличным пространством для свободы выражения мнений во всем мире. На благо человечества», - написал Лопес Бельтран из своего личного аккаунта», - заявил тогда Хосе Рамон.

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