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пятница 15 апрель 2022
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Россия

Джо Байден заявил, что готов посетить Украину

Во время своего недавнего пребывания в Польше, чтобы воочию увидеть гуманитарный кризис, он сожалел, что не смог посетить Киев

Newsroom Infobae

15 апрель 2022
U.S. President Joe Biden speaks as he visits North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, U.S., April 14, 2022. REUTERS/Leah Millis
U.S. President Joe Biden speaks as he visits North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, U.S., April 14, 2022. REUTERS/Leah Millis

Президент США Джо Байден заявил, что «готов» посетить Украину в разгар российского вторжения, как это уже сделали некоторые коллеги, такие как президенты Польши или Балтии.

Отвечая на этот вопрос прессе, президент США ответил «да». Байден уже посетил Польшу в контексте вторжения, куда ездил, чтобы увидеть гуманитарный кризис «из первых уст». Уже во время этой поездки он сожалел, что не смог посетить Украину.

В четверг два конгрессмена-республиканца, Стив Дейнс и уроженка Украины Виктория Спарц, посетили Киев и Бучу, став первыми официальными лицами США, посетившими европейскую страну с начала российского вторжения 24 февраля.

«Есть неоспоримые доказательства военных преступлений (президента России Владимира) Путина повсюду», - заявил Дейнс с земли, где подчеркнул, что «Соединенные Штаты и мир должны знать зверства» российского президента, совершенные «против невинных людей на Украине».

Personas y niños esperan cerca de tiendas de campaña después de cruzar la frontera de Ucrania a Polonia
Personas y niños esperan cerca de tiendas de campaña después de cruzar la frontera de Ucrania a PoloniaREUTERS

Кроме того, он заверил, что, как только ему удастся это сделать, Вашингтон предоставит Украине «летальную помощь, необходимую ей для победы в этой войне», сообщает телевидение CNBC.

Международные лидеры, такие как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы — Анджей Дуда, Алар Карис, Эгилс Левитс и цыгане Науседа — посетила столицу Украины, чтобы продемонстрировать свою поддержку в контексте конфликта.

БОЛЬШОЙ УДАР

В четверг Пентагон заявил, что гибель военного корабля «Москва» после того, как он попал в ад, стало «большим ударом» для военно-морских сил России в Черном море.

Минобороны Москвы сообщило, что крейсер с управляемой ракетой затонул в бурном море после того, как был поврежден огнем во время военной операции России на Украине.

Но Украина заявила, что судно пострадало в результате ракетного обстрела.

«Это большой удар по Черноморскому флоту, это... ключевая часть его усилий по осуществлению своего рода военно-морского доминирования в Черном море», — сказал CNN представитель Пентагона Джон Кирби.

«Это повлияет на их возможности».

Кирби сказал, что Соединенные Штаты не могут подтвердить точную причину исчезновения корабля.

«Мы также не в состоянии опровергнуть украинскую сторону этого», - добавил он. «Это, безусловно, правдоподобно и возможно, что, на самом деле, он был поражен ракетой «Нептун» или, может быть, больше».

(С информацией от Europa Press)

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