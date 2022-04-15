U.S. President Joe Biden speaks as he visits North Carolina Agricultural and Technical State University in Greensboro, North Carolina, U.S., April 14, 2022. REUTERS/Leah Millis

Президент США Джо Байден заявил, что «готов» посетить Украину в разгар российского вторжения, как это уже сделали некоторые коллеги, такие как президенты Польши или Балтии.

Отвечая на этот вопрос прессе, президент США ответил «да». Байден уже посетил Польшу в контексте вторжения, куда ездил, чтобы увидеть гуманитарный кризис «из первых уст». Уже во время этой поездки он сожалел, что не смог посетить Украину.

В четверг два конгрессмена-республиканца, Стив Дейнс и уроженка Украины Виктория Спарц, посетили Киев и Бучу, став первыми официальными лицами США, посетившими европейскую страну с начала российского вторжения 24 февраля.

«Есть неоспоримые доказательства военных преступлений (президента России Владимира) Путина повсюду», - заявил Дейнс с земли, где подчеркнул, что «Соединенные Штаты и мир должны знать зверства» российского президента, совершенные «против невинных людей на Украине».

Personas y niños esperan cerca de tiendas de campaña después de cruzar la frontera de Ucrania a Polonia REUTERS

Кроме того, он заверил, что, как только ему удастся это сделать, Вашингтон предоставит Украине «летальную помощь, необходимую ей для победы в этой войне», сообщает телевидение CNBC.

Международные лидеры, такие как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы — Анджей Дуда, Алар Карис, Эгилс Левитс и цыгане Науседа — посетила столицу Украины, чтобы продемонстрировать свою поддержку в контексте конфликта.

БОЛЬШОЙ УДАР

В четверг Пентагон заявил, что гибель военного корабля «Москва» после того, как он попал в ад, стало «большим ударом» для военно-морских сил России в Черном море.

Минобороны Москвы сообщило, что крейсер с управляемой ракетой затонул в бурном море после того, как был поврежден огнем во время военной операции России на Украине.

Но Украина заявила, что судно пострадало в результате ракетного обстрела.

«Это большой удар по Черноморскому флоту, это... ключевая часть его усилий по осуществлению своего рода военно-морского доминирования в Черном море», — сказал CNN представитель Пентагона Джон Кирби.

«Это повлияет на их возможности».

Кирби сказал, что Соединенные Штаты не могут подтвердить точную причину исчезновения корабля.

«Мы также не в состоянии опровергнуть украинскую сторону этого», - добавил он. «Это, безусловно, правдоподобно и возможно, что, на самом деле, он был поражен ракетой «Нептун» или, может быть, больше».

(С информацией от Europa Press)

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