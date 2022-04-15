«Это кокаиновая вечеринка»: разрушительный отчет о французском регби

Rugby Union - Six Nations Championship - France v Ireland - Stade de France, Saint-Denis, France - February 12, 2022 France's Donovan Taofifenua, Jean-Baptiste Gros, Maxime Lucu and Yoram Moefana react with teammates REUTERS/Benoit Tessier

«Я хочу, чтобы любой среднестатистический мужчина однажды стал профессиональным спортсменом, зарабатывал много денег и испытывал давление с утра до вечера. Трудно жить в ногу со временем. Никто не может понять его, пока он не проживет, не сыграет и не получит аплодисментов от тысяч людей. Когда вам всю жизнь нужно хорошо питаться, тренироваться, делать все, что вам говорят, быть на 800% с утра до вечера, семь дней в неделю, в какой-то момент вам нужно выйти на улицу, повеселиться, ослабить давление. Кто-то ходит, кто-то кайфоет. То же самое, когда вы находитесь на трибунах и не играете: адреналин обнаруживается с кокаином».

Эта фраза была произнесена французским ругбье, личность которого держалась в секрете в рамках обширного отчета, опубликованного известной газетой L'Equipe, в котором несколько игроков из Top 14, по преимуществу французского чемпионата, дали показания. По словам самих главных героев, кокаин вошел в мир глазури десятилетия назад, и власти, управляющие спортом, похоже, не в состоянии остановить его.

Последний публичный случай произошел с Джеймсом Мэлони, бывшим австралийским регбистом, который дал положительный результат во время антидопингового теста во французском клубе Лезиньян после матча с Каркассоном на чемпионате Elite One в конце февраля. «Все мы знаем, что кокаин — это бедствие для всего общества. Никто не находится вне досягаемости. К сожалению, мы не можем отставать от всех игроков, чтобы наблюдать за тем, что они делают, когда они не в клубе», - сказал тогда AFP президент Лезиньяна Ален Фабр.

Как было опубликовано L'Equipe, это не единичные случаи, но что «кокаин стал обычным явлением», как признал другой ругбир, который предпочел скрыть свою личность, чтобы избежать возможных санкций. «Когда я начинал, некоторые люди курили свою маленькую сигарету с каннабисом. То было заменено кокаином», - добавил он. В то же время другой спортсмен открыл интервью: «Я выпил немного кокса, ну и что? Мне нечего скрывать. В этом нет ничего исключительного. Все потребляют его посередине. В настоящее время активные игроки Top 14 берут».

James Maloney fue suspendido después de dar positivo en un control antidopaje en febrero de este año (Getty Images) George Wood | Getty Images

Регбиры, которые дали показания, предпочли сделать это анонимно, чтобы избежать проблем, хотя все они согласились с тем, что в окружающей среде это не секрет. Стоит отметить, что Федерация регби Франции (ФФР) проводит антидопинговые проверки после матчей, но не в течение недели на практике. Это пространство между обязательствами позволяет тем, кто хочет употреблять такие незаконные вещества.

«Кокаин остается в моче только до 48 часов. Игроки принимают его в начале недели», — с легкостью объяснил Кристиан Багате, отвечающий за борьбу с допингом в ФФР. «В дни матчей больше нет следов наркотиков. У нас также не было случаев положительного контроля за кокаином в соревнованиях, хотя мы прекрасно знаем, что игроки его принимают. Это даже будет все более и более вероятно».

Но это происходит не только на профессиональном уровне, но и в любительской обстановке. Французское антидопинговое агентство (AFLD) получило семь сообщений о доказательствах, связанных с кокаином, некоторые из которых были выброшены напрямую, а два из них принадлежали любительской среде. «В некоторых уголках Франции после игры проходит вечеринка с кокаином», - признался другой игрок, входящий во второй дивизион Pro D2.

Контроллер AFLD сказал, что раньше они делали анализы мочи перед началом матчей, но им пришлось изменить эту программу, потому что были игроки, которые использовали во время перерывов. Вот почему они теперь проводят проверки также в перерыве. «Те, кто его употребляет, не сумасшедшие, они осторожны, когда принимают его. Они ждут окончания игры», — пояснил Кристиан Багате.

France ha encendido la alerta sbre el consumo de cocaína en el rugby (Getty Images) Lionel Hahn | Getty Images

Важно уточнить, что употребление этого вида наркотических средств является незаконным во Франции и карается фиксированным штрафом в размере 200 евро, который также может включать тюремное заключение сроком на один год. В свою очередь, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) установило различные наказания за выявление употребления кокаина на этапе соревнований, который может составлять два года, или в межсезонье, которое сокращается до трех месяцев.

Кроме того, в последнее время во Франции вырос нелегальный рынок этого вида наркотиков, и, как описано в докладе Центра мониторинга наркотиков и наркомании (OFDT), кокаин в настоящее время больше всего потребляется среди молодежи в возрасте от 26 до 34 лет, поэтому это проблема, которая связана не только с регби.

* La Sedronar обеспечивает руководство и сдерживание через линию 141, анонимную и бесплатную, а также по электронной почте consultas@sedronar.gov.ar. И он предоставляет материалы для загрузки, чтобы узнать о проблеме потребления и узнать, как заботиться о нашей молодежи во время карантина, по этой ссылке.

* Если вы столкнулись с проблемной ситуацией с потреблением и вам необходимо принять участие в собраниях Anonymous Narcotics Anonymous, открытых для общественности и доступных 24 часа в сутки, вы должны перейти по этой ссылке. Бесплатный информационный номер 0800-333-4720 и в WhatsApp по номеру +54 911 5047-1626. Для получения дополнительной информации о других виртуальных встречах в Аргентине посетите веб-сайт: www.na.org.ar.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: