«Межцерковная комиссия дает свою версию визита брата Густаво Петро в Ла Пикота

В своем публичном заявлении Межцерковная комиссия за справедливость и мир, членом которой является Хуан Фернандо Петро, пояснила, что визит последнего в тюрьму Ла-Пикота в Боготе 8 апреля проходил под руководством адвоката Педро Ниньо. Кроме того, он сказал: «Ни при каких обстоятельствах и ни при каких обстоятельствах не было разговоров о сокращении приговоров, амнистиях, помилованиях или судебных льготах за наше присутствие, или о деньгах или голосах в пользу кампании за наше присутствие. Наша организация никогда не говорила о социальном прощении, всегда о восстановительном праве», — говорится в документе.

Правозащитная НПО заверила, что групповые встречи, проведенные братом кандидата в президенты Густаво Петро с Иваном Морено и Альваро Гарсией, были довольно короткими и продолжительными. В заявлении «Справедливость и мир» сообщается о поминутном посещении, в ходе которого Хуан Фернандо Петро и Данило Руэда следили, записывали и расследовали.

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