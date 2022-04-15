Интенсивная кампания вакцинации против COVID-19: это будет процесс применения доз в IMSS и ISSSTE

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

Пандемия COVID-19 продолжает уносить жизни тысяч людей, а также увеличивает число инфицированных в стране, поэтому правительство Мехико настаивало на том, чтобы граждане были вакцинированы, чтобы избежать дальнейших инфекций. В связи с этим была активизирована кампания интенсивной вакцинации в интересах тех, кто страглер.

Таким образом, в этом цифровом пространстве мы представим, каким будет процесс применения дозы в Мексиканском институте социального обеспечения (IMSS) и Институте социального обеспечения и социальных услуг государственных служащих (ISSSTE).

Глава правительства CDMX Клаудия Шейнбаум сообщила, что впервые люди смогут пройти вакцинацию в ближайшем медицинском центре или в любом отделении IMSS или ISSSTE, независимо от того, имеют ли они право на такие учреждения или нет.

Vacunación para adultos. Foto: Karina Hernández / Infobae Karina Hernandez/Infobae

Где они будут вакцинироваться?

Любой, кому требуется первая, вторая или третья доза, сможет посетить 117 уполномоченных медицинских центров.

Также будет создано 25 подразделений IMSS, 45 подразделений ISSSTE или 4 специальных макроцентра для применения вакцины.

Четыре макроцентра: Arms Room, CENCIS Marina, Voca 7 IPN, CC Хайме Торрес Боде.

Когда будут применены дозы?

* Со вторника 19 по субботу 23 апреля и с 25 по 30 числа того же месяца. (макроштаб-квартира).

*По состоянию на понедельник, 18 апреля, в медицинских центрах.

Для получения дополнительной информации о процессе вакцинации в штаб-квартире Macro и медицинских центрах, пожалуйста, посетите следующий официальный веб-сайт. Нажмите здесь.

A partir del lunes 18 de abril se vacunará a rezagados. Foto: Karina Hernández/Infobae

Согласно официальному сайту здравоохранения, вакцины будут доступны людям всех возрастов, которым требуется первая, вторая или ревакцинация. А также первая и вторая дозы для молодых людей в возрасте 12, 13 и 14 лет с сопутствующими заболеваниями. 15-17 лет или 15 лет в этом году.

Основным требованием для проведения процесса является ведение записи о вакцинации.

Как скачать файл?

*Войдите на мою платформу вакцин. Здесь

* Затем вы должны заполнить форму данных, и в конце появится лист с именем, CURP и регистрационным листом.

*Файл должен быть распечатан, а оставшиеся данные заполнены ручкой.

Между тем, мы должны помнить, что эпидемиологический светофор в настоящее время остается зеленым благодаря снижению числа случаев госпитализации по всей стране.

Несколько дней назад Министерство здравоохранения (SSA) объявило эпидемиологический светофор по коронавирусу (COVID-19) на 2022 год, который вступит в силу с 4 апреля до 17. Он указал, что уже пятый раз подряд не будет состояния в «красном» цвете (максимальный риск заражения). Последним был Агуаскальентес более двух месяцев назад, и он был единственным, который упал до этого уровня через пять месяцев (с августа 2021 года по январь).

Также не будет выделено ни одно лицо оранжевого (высокий риск) или желтого цвета (умеренный риск). Стоит отметить, что еще месяц назад только Керетаро был на этом последнем уровне.

Это означает, что во второй раз подряд все 32 штата страны будут зелеными (низкий риск).

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