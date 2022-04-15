Кислотный комментарий Гектора де Молеона против AMLO в ответ Мартину Морено: «Без сочувствия»

CIUDAD DE MÉXICO, 07AGOSTO2019.- Héctor de Mauleón, escritor y periodista mexicano, durante la plática titulada, Escenarios encontrados: la ciudad en la fotografía de Rodrigo Moya, sobre testimonio del libro México, realizada en el área de Murales del Palacio de Bellas. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

После отмены мандата многие критики выступили против консультаций с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO), которые они охарактеризовали как упражнение по укреплению эго главы исполнительной власти.

Эти аргументы родились, прежде всего, из-за большого воздержания, поскольку только около 20% избирателей во всей стране проголосовали в консультациях, и 40% из них были необходимы для того, чтобы результаты были обязательными. Было подсчитано около 16 миллионов голосов, из которых 91% были за то, чтобы президент продолжал свою администрацию.

После этих результатов и волны критики в адрес этого консультативного процесса писатель и журналист Франсиско Мартин Морено опубликовал в своих социальных сетях противоречивый комментарий, в котором он назвал неграмотность с симпатией к президенту, проявленной во время голосования в аннулировании мандата, и заверил, что его поддержка лежит там.

На что AMLO быстро ответил, назвав его классистом и поделившись отчетом Morning Consult Global Leader Approval Ratings.

El mensaje de Martín Moreno (foto: @fmartinmoreno)

В этом документе было видно, что поддержка Лопеса Обрадора населением Мексики составила 67%, что ставит его на второе место среди наиболее одобренных лидеров ниже президента Индии.

«Он и последователи консерватизма рамплона должны знать, что сегодняшний опрос ставит меня на второе место среди 21 президента мира», - написал президент.

Столкнувшись с этой дискуссией, летописец Эктор де Молеон ответил кислотным комментарием, в котором усомнился в полезности этого результата, если в стране «плохое правительство» и страна «сломана».

«Хахаха. Они смогут поместить его на первое место в галактике... и что хорошего в этом для страны, которой она управляет? Разбитый, на куски, с плохим правительством, без сочувствия, жертва его событий»

В этой публикации Морено он сравнил две карты, подготовленные Национальным институтом статистики и географии (ИНЕГИ), которые фиксируют уровень неграмотности по штатам, а в другой - уровень участия людей в аннулировании мандата.

«Следующие данные от INEGI, безусловно, являются яркими и раскрывают происхождение власти Лопеса Обрадора. Чем больше неграмотности, тем больше голосов за Морена... », написал писатель, который высказался против AMLO и его правительства под названием Четвертая трансформация (Q4).

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

В то время как президент сказал, что гордится и что «образование - это не то же самое, что культура».

Аналогичным образом, журналист и хронист Эктор де Молеон позиционирует себя против мер безопасности, принятых правительством 4T, среди прочих вопросов.

Так было в случае, когда правительство запретило журналу Nexos заключать контракт с правительством на два года и наложило штраф в размере почти миллиона песо, что журналист охарактеризовал как «форму косвенной цензуры».

Или в котором он поделился историей смерти Хильды Круз, которая умерла от COVID-19, когда не получала помощи ни из одной больницы. Эта история была заклеймена Эстефанией Велоз, коммуникатором и сотрудником Canal Once, как фальшивая новости, и он указал де Маулеону за то, что он якобы пренебрег проверкой данных.

На что он ответил: «Таким образом они используют @CanalOnceTV для нападения на тех, кто критикует правительство @lopezobrador_».

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