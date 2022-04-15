Сильные взрывы были слышны ранним утром в Киеве

Una explosión en la torre de televisión, durante la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania, 1 de marzo de 2022. REUTERS/Carlos Barria

Рано утром пятницы в Киеве раздались мощные взрывы и прозвучали зенитные сирены по всей Украине, поскольку население готовилось к дальнейшим атакам России после того, как главный военный корабль Москвы на Черном море затонул после пожара.

Взрывы оказались одними из самых интенсивных в столичном регионе Украины с тех пор, как российские войска вышли из этого района в начале этого месяца в рамках подготовки к боям на юге и востоке страны.

Украина заявила о гибели Москвы, заявив, что флагман российского Черноморского флота советских времен был поражен одной из ее ракет. По данным Министерства обороны России, судно затонуло поздно в четверг во время буксировки в порт.

По данным российского министерства, более 500 членов экипажа на борту круизного судна были эвакуированы после того, как боеприпасы на борту взорвались, не признав нападения. Украина утверждает, что атаковала военный корабль противокорабельной ракетой «Нептун» местного производства.

Los ataques rusos han dejado graves daños en Ucrania

Потеря корабля происходит в связи с тем, что российский флот продолжает обстрелы украинских городов в Черном море почти через 50 дней после начала вторжения. Жители Одессы и Мариуполя на прилегающем Азовском море готовятся к дальнейшим атакам со стороны России.

Министерство обороны России заявило, что расследует причину пожара на борту. США заверили, что потопление военного корабля «Москва» — «тяжелый удар» для России

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на затонувший военный корабль в видеозаписи речи, в которой предупредил о намерениях России атаковать восточный район Домбаса, включая Мариуполь.

Зеленский отдал дань уважения всем «тем, кто остановил продвижение бесконечных конвоев российской военной техники (...). Тех, кто доказал, что российские корабли могут идти (...) на дно».

Непосредственных сообщений о разрушениях в результате взрывов в Киеве, Херсоне на юге, восточном городе Харькове и Ивано-Франковске на западе не поступало. Украинские СМИ сообщили об отключении электроэнергии в некоторых частях Киева.

Как сообщают украинские СМИ, зенитные сирены были активированы во всех регионах Украины сразу после полуночи в пятницу и продолжали звучать в восточных районах Луганска и Запорожья, даже после того, как они были отключены в других регионах Украины.

(С информацией от Reuters)

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