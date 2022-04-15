Густаво Петро и новое видео в ответ на споры по поводу его предложения о «социальном прощении»

После споров, вызванных предложением кандидата Густаво Петро о «социальном помиловании», член Исторического пакта опубликовал видео, в котором разъяснил слухи, появившиеся в социальных сетях о массовом оттоке заключенных, осужденных за коррупцию в рамках его правительственного плана.

Он также заверил, что отвергает «неуклюжую идею» поиска примирения до «снижения штрафов для коррумпированных» и заверил, что не сделает этого «даже в кошмаре», если произойдет снижение наказаний для коррумпированных, сказал Петро.

«Другие соперники, если они у вас есть союзники и готовы владеть властью. Мы те коррумпированные осужденные заключенные», - сказал кандидат, который напомнил в ролике, что расследования, которые он проводил в качестве сенатора, привели многих к тюремному заключению.

Петро напомнил, что люди, с которыми его пытаются связать, - это персонажи, «побежденные» без какого-либо политического богатства, «которые думают, что он стремится принести пользу тем, кому я сам помог посадить в тюрьму, если не те, кто действительно имеет реальные отношения с военизированным формированием, коррупцией и наркоторговлей».

Кандидат в президенты также утверждал, что в настоящее время против него нет ни одного расследования за коррупцию. «Вся моя политическая жизнь посвящена тюремному заключению коррумпированных людей»

Наконец, он напомнил, что его брат (Хуан Фернандо Петро) не участвует в кампании и не занимает никакой руководящей должности, уточнив, что его работа связана с межцерковной комиссией по вопросам справедливости и мира.

Со своей стороны, глава дебатов Густаво Петро Альфонсо Прада опубликовал серию трелей, в которых объяснил, что «эти клеветнические стратегии используются, манипулируя фактами, подкрепленные заявлениями преступников и вопреки всей логике или разуму. Кто бы мог подумать о том, чтобы получить голоса от Морено, приговоренного к 25 годам тюрьмы за коррупцию? Какие голоса?»

Он уточнил, что «в том несвоевременном визите брата Петра была наивность и неуклюжесть, верно. Что ЛОЖНО, так это то, что он пошел во имя кампании, чтобы предложить снижение штрафов в обмен на голоса. Ложь и бессвязный! Это нелогично и лжец».

Prada заключил, что «это ложь всей лжи. Кампания НЕ отправилась в тюрьмы, чтобы договориться о чем-либо. И мы не собираемся этого делать. Коррумпированные в тюрьме и заставить их вернуть украденное и все. Уважение к закону, точка. Теперь перейдем к нашей программе «Перемены для жизни и мира».

Реакция на встречу

Несколько деятелей страны, такие как противники Петро на выборах (Серхио Фахардо, Федерико Гутьеррес, Энрике Гомес и другие), обнародовали свои позиции против идеи «социального прощения», продвигаемой прогрессивным кандидатом.

Все эти замечания привели к тому, что Петро через несколько тем в своем профиле в Twitter сказал, что насилие в стране должно быть прекращено этим прощением. Более того, он говорит, что «единственный способ урегулировать раны - это огромное глобальное прощение», заявил он через свой аккаунт в Twitter.

Бывший мэр Боготы ответил журналисту, который проанализировал его спорное предложение и пришел к выводу, что кандидат якобы добивается получить голоса в этих секторах. Эти помещения вызвали ответ Петро, который объяснил, как это помилование сработает для таких преступников, как те, которых его брат недавно посетил в тюрьме Ла-Пикота, к югу от столицы.

«Дело не в том, как мы прощаем ñoño (осуждается Odebrecht), а в том, как мы прощаем друг друга как общество на каждой конкретной территории, чтобы не продолжать убивать друг друга. Чтобы навсегда положить конец насилию», — сказал Петро.

Кроме того, он даже описал некоторые из предполагаемых качеств, которые принесет с собой социальное прощение, которое он предлагает Колумбии, и это вызвало серьезные нападки на него со стороны большинства слоев общества. «Социальное прощение — это не безнаказанность, это репаративное правосудие. Социальное прощение — это не сокрытие, это процесс исторической истины. Социальное прощение не является ни законным, ни божественным, это земное прощение гражданства. Социальное прощение заказывает не президент, а общество», - добавил он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







