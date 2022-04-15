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четверг 14 апрель 2022
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Россия

Рано вставайте! Тропа Монсеррат закрывается в полдень на Пасху

Если вы собираетесь подняться на холм для развлечения или посетить Падшего Лорда, обратите внимание, что существует ограничение по времени

Newsroom Infobae

14 апрель 2022

После того, как во вторник на тропе Серро-де-Монсеррат состоялся день технического обслуживания и полного закрытия, более 22 000 человек были приглашены пройти по каменной дороге к этому знаковому месту в Боготе в этот Великий четверг.

Тропа Монсеррат наконец-то приветствовала местных жителей и гостей после двух лет полного закрытия и частичной пропускной способности из-за пандемии covid-19. Единственными ограничениями были беременные женщины, домашние животные, взрослые старше 75 лет, дети ростом до одного метра и люди, находящиеся под воздействием психоактивных веществ.

Кроме того, мэрия Боготы настаивала на том, что тропа может быть открыта только с пяти утра до полудня. Однако тот или иной невежественный человек прибыл позже времени, указанного в первый святой день, и не мог подняться на холм пешком: у него были варианты подняться на канатной дороге, фуникулере или вернуться в другой день.

Чтобы этого не случилось с вами, помните об этом временном ограничении и приходите пораньше, чтобы вы могли подняться и спуститься по мощеной тропе. Если вы обнаружите, что он закрыт, воздержитесь от лазания по кусту, если у вас недостаточно опыта походов, так как вы можете потеряться или получить травму.

Помимо спортсменов и любителей активного отдыха, некоторые католики поднимаются на холм во время Страстной недели в качестве прихожан и паломников, поскольку на вершине находится Святилище Падшего лорда Монсеррата, религиозного деятеля, которому приписывают всевозможные чудеса.

Излишне говорить, что вход в базилику бесплатный и работает так же, как и любой другой католический приход: здесь будут проходить богослужения и будут проводиться обычные мероприятия Главной недели. Однако некоторые из этих мероприятий пройдут после закрытия тропы.

Например, празднование Страстей Иисуса Христа — в Страстную пятницу в три часа дня — и Пасхальное бдение — в Великую субботу в шесть часов дня. Если вы будете посещать эти мероприятия, возьмите с собой деньги, чтобы подняться или спуститься на канатной дороге или фуникулере. Кроме того, при себе необходимо иметь при себе карту вакцинации от covid-19.

Обратите внимание, что мероприятия также будут транслироваться в Facebook Live, поэтому вы можете бесплатно смотреть их из дома.

Мэрия Боготы сообщила, что тропы Кебрада-ла-Вьеха, Сан-Франциско-Викача, Ла-Агуадора и Гуадалупе-Агуаносо будут открыты для посещения гражданами во время Страстной недели. Четыре тропы расположены на восточных холмах Боготы.

Туры, которые будут проводиться через эти экосистемы, гарантируют пассивный отдых и план общественного пользования заповедника Лос-Серрос. Для участия гражданам необходимо пройти предварительную регистрацию в приложении https://gme.acueducto.com.co/visitas/. По прибытии на место встречи они проверят квоту и карту вакцинации.

Администрация округа предупреждает вас, что дорога Гваделупа-Агуаносо будет закрыта в пятницу, 15 апреля, из-за паломничества, которое будет проходить по главной дороге в Гваделупу. Паломничество, которое происходит из церкви Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пенья в районе Лос-Лачес, Эрмита-де-ла-Пенья или Альто-де-ла-Крус в Серро-Агуаносо и Святилище Девы Гваделупской, ограничено. Единственный доступ осуществляется через церковь Гвадалупе.

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