Рано вставайте! Тропа Монсеррат закрывается в полдень на Пасху

После того, как во вторник на тропе Серро-де-Монсеррат состоялся день технического обслуживания и полного закрытия, более 22 000 человек были приглашены пройти по каменной дороге к этому знаковому месту в Боготе в этот Великий четверг.

Тропа Монсеррат наконец-то приветствовала местных жителей и гостей после двух лет полного закрытия и частичной пропускной способности из-за пандемии covid-19. Единственными ограничениями были беременные женщины, домашние животные, взрослые старше 75 лет, дети ростом до одного метра и люди, находящиеся под воздействием психоактивных веществ.

Кроме того, мэрия Боготы настаивала на том, что тропа может быть открыта только с пяти утра до полудня . Однако тот или иной невежественный человек прибыл позже времени, указанного в первый святой день, и не мог подняться на холм пешком: у него были варианты подняться на канатной дороге, фуникулере или вернуться в другой день.

Чтобы этого не случилось с вами, помните об этом временном ограничении и приходите пораньше, чтобы вы могли подняться и спуститься по мощеной тропе. Если вы обнаружите, что он закрыт, воздержитесь от лазания по кусту, если у вас недостаточно опыта походов, так как вы можете потеряться или получить травму.

Помимо спортсменов и любителей активного отдыха, некоторые католики поднимаются на холм во время Страстной недели в качестве прихожан и паломников, поскольку на вершине находится Святилище Падшего лорда Монсеррата, религиозного деятеля, которому приписывают всевозможные чудеса.

Излишне говорить, что вход в базилику бесплатный и работает так же, как и любой другой католический приход: здесь будут проходить богослужения и будут проводиться обычные мероприятия Главной недели. Однако некоторые из этих мероприятий пройдут после закрытия тропы.

Например, празднование Страстей Иисуса Христа — в Страстную пятницу в три часа дня — и Пасхальное бдение — в Великую субботу в шесть часов дня. Если вы будете посещать эти мероприятия, возьмите с собой деньги, чтобы подняться или спуститься на канатной дороге или фуникулере. Кроме того, при себе необходимо иметь при себе карту вакцинации от covid-19.

Обратите внимание, что мероприятия также будут транслироваться в Facebook Live, поэтому вы можете бесплатно смотреть их из дома.

Мэрия Боготы сообщила, что тропы Кебрада-ла-Вьеха, Сан-Франциско-Викача, Ла-Агуадора и Гуадалупе-Агуаносо будут открыты для посещения гражданами во время Страстной недели. Четыре тропы расположены на восточных холмах Боготы.

Туры, которые будут проводиться через эти экосистемы, гарантируют пассивный отдых и план общественного пользования заповедника Лос-Серрос. Для участия гражданам необходимо пройти предварительную регистрацию в приложении https://gme.acueducto.com.co/visitas/. По прибытии на место встречи они проверят квоту и карту вакцинации.

Администрация округа предупреждает вас, что дорога Гваделупа-Агуаносо будет закрыта в пятницу, 15 апреля, из-за паломничества, которое будет проходить по главной дороге в Гваделупу. Паломничество, которое происходит из церкви Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пенья в районе Лос-Лачес, Эрмита-де-ла-Пенья или Альто-де-ла-Крус в Серро-Агуаносо и Святилище Девы Гваделупской, ограничено. Единственный доступ осуществляется через церковь Гвадалупе.

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