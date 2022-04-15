Габриэль Квадри предсказывает поражение AMLO с Electric Reform: «Он хочет победы, как бы она ни потребовала»

Спорный депутат Партии национального действия (ПАН) Габриэль Квадри де ла Торре, позиционирующий себя как один из самых убежденных критиков правительства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), в очередной раз выступил против реформы электроэнергетики.
Это предложение было классифицировано как неудача, которая не направлена на инвестиции в чистую энергию, а также повысит цену на электроэнергию.
С другой стороны, обсуждался также вопрос о литии, который вызвал собственную дискуссию, поскольку горнодобывающая промышленность утверждала, что в стране нет необходимой инфраструктуры для добычи полезных ископаемых.
Но глава исполнительной власти настаивал на своей стратегической роли для экономики Мексики и будущих поколений страны. Он даже заявил, что если реформа не будет одобрена в следующее воскресенье, 17 апреля, он направит предложение о реформе Закона о добыче полезных ископаемых.
Однако паниста заверил, что президент стремится к победе, несмотря на то, что она имеет место, пытаясь сохранить эксплуатацию лития в руках нации, что приведет к тому, что нацию будут нести «между ног».
Он также рассказал о голосовании за Реформацию и заявил, что Лопес Обрадор, или, как его называет Калигула, проиграл резолюциям Верховный суд страны (SCJN) в голосовании по Закону об электротехнической промышленности (LIE).
Следует напомнить, что в ходе этих голосований, несмотря на то, что закон был принят в качестве конституционного, семь из одиннадцати министров проголосовали за его неконституционность. Для принятия решения остался только один голос.
Столкнувшись с этими событиями, такие люди, как Сантьяго Крил Миранда, утверждали, что в этом нет необходимости, поскольку статья 27 уже предусматривает, что литий, являющийся природным ресурсом на мексиканской территории, находится под защитой нации.
С другой стороны, Квадри сравнил это решение с мерами в других странах, которые решили национализировать ресурс, таких как Боливия с Эво Моралесом, что, по его словам, было провальным.
Эта критика является частью недавних событий после заявления о том, что депутат Карлос Айса Дамас от коллегии Институционно-революционной партии (PRI) поддержал «Электрическую реформу», несмотря на то, что партия «Триколор» пошла в противоположном направлении.
По этой причине его осудили многочисленные деятели мексиканской политики, а также журналисты, комментаторы и многие другие, которые охарактеризовали его решение как «предательство родины».
Конечно, были и те, кто аплодировал этому решению в своих социальных сетях. Члены партии Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) и связанные с официальной партией, приветствовали его поворот, который они отметили как патриотический акт.
Аналогичным образом, Габриэль Квадри заверил, что AMLO уже имеет 11 голосов оппозиции в пользу Реформации.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: