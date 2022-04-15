Франсия Маркес восприняла скандалы с Agro Income Safe и «abudinate» перед Альваро Урибе

Редко кандидат в вице-президенты Франсия Маркес отвечает на вопросы, заданные ей ее политическими недоброжелателями. Однако недавняя критика, направленная ему бывшим президентом Альваро Урибе Велесом, стала бы последней каплей, которая привела к ответу третий по количеству кандидатов проголосовал на всех межпартийных консультациях 13 марта.

Все началось после того, как естественный глава Демократического центра заверил, что «Донья Франсия», как он говорит вице-президентской формуле Густаво Петро, не «глупа» для встречи что Маркес связан с Porvenir, одним из частных пенсионных фондов Колумбии.

Следует напомнить, что социальный лидер также занял жесткую позицию в отношении частных компаний, в которых граждане отчисляют свои пенсии. Триединство Урибе вызвало большой переполох в стране и множественную реакцию, в том числе и у самой Франсии Маркес.

Кандидат в вице-президенты не только поставил под сомнение триедин бывшего президента, который сейчас расследуется за два преступления, но и привел несколько скандалов, в которых были замешаны его бывшие чиновники.

Например, Маркес напомнил ему о вопросе безопасного агродохода, за который Андресу Фелипе Ариасу (бывшему министру сельского хозяйства правительства Урибе) грозит тюремное заключение. Он даже использовал термин abudinear для обозначения скандала с Министерством ИКТ, в ходе которого было собрано более 70 миллиардов песо для обеспечения сельских районов страны интернетом.

Следует напомнить, что в abudinear упоминается фамилия бывшего министра ИКТ Карен Абудинен, которая, как утверждается, является главным лицом, предположительно ответственным за потерю этой миллионерской суммы государственных денег. В связи с этим выпуском Абудинену пришлось отказаться от портфеля в течение 2021 года.

Эти события не остались незамеченными Франсией Маркес, которая напомнила о вышеупомянутых скандалах в своем триединстве ответов, саркастически назвала бывшего главу государства «доном Альваро» и отмежевалась от любого акта коррупции, который мог бы сделать ее мутной.

Candidata vicepresidencial Francia Márquez se enfrenta al expresidente Álvaro Uribe.

До сих пор Урибе не отреагировал на голос Густаво Петро'. Однако его ответный пост уже имеет более 14 тысяч лайков и сотни комментариев от петристов, которые праздновали ответ Маркеса бывшему сенатору Демократического центра.

Альваро Урибе не в первый раз поднимает вопросы против вице-президентской формулы Исторического пакта. Недавно стало известно, что кандидат на пост вице-президента является одним из получателей дохода солидарности, который направлена на поддержку граждан, которые находятся в трудной экономической ситуации.

Бывший президент ответил на триединство СМИ, которое поделилось новостями о кандидате и заговорило о финансовой помощи, не упомянув напрямую Франсию Маркес. «Я бы хотел, чтобы доход солидарности расширился до 5 миллионов бедных семей и увеличил сумму», - написал Урибе в своем аккаунте в Twitter.

Бывший сенатор отметил, что грант должен иметь взаимные обязательства, такие как «учеба, работа, уход за семьей, принятие на себя особых обязанностей по охране окружающей среды».

Несколько дней назад он также отличался от Маркеса по поводу своей защиты Колпенсьонесу. Урибе сказал афро лидеру, что меньшее количество пенсионеров «не является коррупцией»; на самом деле он даже объяснил, почему его позиция будет неправильной, по его словам.

«Донья Франсия, в молодой системе, такой как система фондов, имея меньше пенсионеров - ЭТО НЕ КОРРУПЦИЯ, деньги есть на индивидуальном счете каждого работника, с доходностью инфляции плюс 8, чтобы гарантировать пенсию, когда они соответствуют требованиям», - сказал Альваро Урибе в своем профиле в Instagram.

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