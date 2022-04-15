FLIP отвергает обвинения в адрес журналистов, которые расследовали военную операцию в Путумайо

Фонд свободы прессы (FLIP) отверг обвинения в адрес журналистов, которые ездили в Путумайо для расследования военной операции 28 марта. Журналисты из El Espectador, Vorágine и Revista Cambio заключили союз и отправились в деревню Альто-Ремансо, чтобы узнать о событиях, которые в настоящее время расследуются прокуратурой и другими органами.

Важно помнить, что операция была представлена Министерством обороны как достижение в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку 11 предполагаемых диссидентов FARC были уволены; однако спустя несколько дней стало известно, что на самом деле это были гражданские лица, которые находились на базаре, который пытался собрать средства для значок отпечатка пальца.

Эта ситуация была проверена журналистами, которые собрали доказательства и свидетельства, свидетельствующие о том, что операция переросла в массовое убийство ни в чем не повинных гражданских лиц. Фактически, общественные организации и сама община в муниципалитете Пуэрто-Легуизамо указали, что это будет убийство в форме «ложных срабатываний».

После того как СМИ обнародовали доказательства и истории жертв, кандидат в президенты Энрике Гомес набросился на журналистов, проводивших расследование.

«Существует лицемерное отношение, которое несколько СМИ подняли транспаранты с незаконным оборотом наркотиков в угоду наиболее уязвимым слоям населения страны», — написал претендент на Движение национального спасения. В свою очередь, он назвал новость «предвзятой» и попросил министра обороны Диего Молано «стоять в стороне и представить свои файлы».

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Этими заявлениями ФЛИП выпустил пресс-релиз, в котором заверяет, что «подобные обвинения, необоснованные и которые также связывают журналистов с незаконными действиями, такими как незаконный оборот наркотиков, направлены на делегитимизацию их работы, но прежде всего ставят под угрозу их деятельность». Фонд назвал слова Гомеса «крайне безответственными», поскольку колумбийская пресса была одной из самых пострадавших в вооруженном конфликте.

В качестве аргумента ФЛИП сослался на постановление Межамериканского суда по правам человека (МАКПЧ): «В течение 1990 (...) журналистов преследовали различные участники конфликта из-за их критики, доносов или освещения деликатных вопросов, особенно насилия, связанного с незаконным оборотом наркотиков».

С другой стороны, кандидат от Движения национального спасения также написал в Twitter, что «СМИ не судят и не судят храбрые люди, составляющие Вооруженные силы. Надлежащая правовая процедура должна осуществляться при любых обстоятельствах».

Так, FLIP напомнил Гомесу, что журналистика имеет гарантии расследования вопросов, представляющих общественный интерес. «По этому поводу Конституционный суд вынес решение в 2009 году и уточнил, что «судебная правда», то есть та, которая возникает в результате судебного разбирательства, не обязательно равносильна «реальной правде»», - говорится в пресс-релизе фонда.

Организация заявила, что кандидат на пост президента должен «стремиться к тому, чтобы был хороший климат для практики журналистики. Однако Гомес отходит от этих обязательств». Они также попросили его исправить свои комментарии и «воздержаться от вынесения оценок, которые подвергают журналистов риску».

ФЛИП также призвал Генеральную прокуратуру и Национальный избирательный совет разработать стратегию предотвращения насилия на выборах, когда оно направлено против прессы, и принять санкции против виновных.

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