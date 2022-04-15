Фабиан Санабрия, обвиняемый в сексуальном насилии над своими учениками, считает, что социальное прощение Петро: «Это этическое предложение»

Помимо политической бури, с которой столкнулся кандидат в президенты Густаво Петро за его предложение «социального прощения», есть еще один аспект - довольно спорный -: поддержка Фабиана Санабриа, профессора Национального университета Колумбии, обвиняемого в предполагаемом сексуальном насилии над несколькими его студентов.

Защита социолога была записана на видео, после того как бывший советник Холлман Моррис, близкий друг Петро, пригласил его в свою программу на Третьем канале, в которой он попытался обосновать предложение кандидата по Историческому пакту.

Для академика социальное прощение Петра не является такой уж надуманной идеей, как отмечали несколько политиков из разных секторов. Более того, Санабрия утверждает, что этот вид амнистии не распространяется на «la topa tolondra». Это было его вмешательство:

В своей речи, которая была широко распространена в социальных сетях с сообщениями возмущения, предполагаемый обидчик каким-то образом оправдал идею Петро, которая, как говорят, приносит пользу нескольким заключенным, осужденным за коррупцию, таким как братья Иван и Самуэль Морено, главные герои так называемой вербовочной карусели в Богота.

«К сожалению, в Колумбии мы видим, что это больное общество (...) мы являемся обществом, в котором мы находимся в «око за око и зуб за зуб». Мы находимся в мире указания влево и вправо, вверх и вниз», — говорит преподаватель университета.

Впоследствии Санабрия попыталась провести сравнение между кишечным заболеванием и социальным прощением, которое бывший мэр Боготы в течение нескольких дней испытывал перед ураганом. «Общество не может вылечить кишечную флору, если оно определенно не употребляет немного овса и клетчатки. Предложение о социальном помиловании (...) является этическим предложением, и, конечно, оно занимает поколения, на это уходят десятилетия, но следует отметить, что оно должно быть направлено (...) Это не является немедленной безответственностью», - ответил профессор во время программы Холлмана Морриса, которая сгорела на последних выборах в законодательные органы, когда в Сенате было занято место для движения «Гражданские силы».

В январе 2022 года Генеральная прокуратура представила профессора университета перед гарантийным судьей и предъявила ему обвинение в преступлении насильственного полового доступа, отягчаемом доверием.

По словам прокурора, определение дано в ответ на жалобу, поданную 23 июля 2020 года Комиссией по гендерным вопросам Феминистской комиссии по гендерным вопросам факультета антропологии Национального университета, в которой она объясняет различные жалобы некоторых профессоров, связанных с этим учебным заведением учреждение. По этой причине было необходимо создать рабочую группу в рамках Отдела сексуальных преступлений Секционного управления государственного обвинения Боготы для проведения тщательного изучения и анализа каждого из представленных случаев.

По данным прокуратуры, подсудимый вызвал в свою квартиру, расположенную в секторе Лас Агуас в центре Боготы, молодого человека, который был заинтересован в получении резюме на работу, но он воспользовался финансовыми трудностями своего студента и якобы заставил его заняться сексом с ему.

Спорные обвинения в адрес профессора заставили его яростно допросить Петро в социальных сетях до такой степени, что некоторые ругали его за защиту от противоречивых персонажей, таких как Санабрия или, как уже говорилось в последние часы, от Маркоса де Хесуса Фигероа Гарсии, более известного как «Маркитос Фигероа» или его псевдоним «El perrero de los malcriaos», колумбийский наркоторговец, контрабандист, бывший полувоенный и киллер.

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