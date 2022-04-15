Эрик Рубин отправил сообщение своим хакерам после восстановления своего Instagram

Восстановив свой аккаунт в Instagram, Эрик Рубин загрузил это видео

Несколько дней назад, когда Эрик Рубин был в отпуске, его аккаунт в Instagram был нарушен странным человеком, о чем Андреа Легаррета сообщила в своем профиле в этой социальной сети.

Как только певец Timbiriche восстановил контроль над своим аккаунтом, он записал видео, в котором отправил сообщение своим «хакерам», на записи его можно было увидеть очень серьезным объяснением ситуации, а затем он начал танцевать как издевательство, потому что они не могли отнять у него доступ Инстаграм.

Поле для комментариев было заполнено комментариями его коллег, в том числе Адриана Урибе, Алекса Сото, Роксаны Кастелланос и Элиаса Сервантеса из группы Magneto.

Пару дней назад Андреа Легаррета прервала свой пасхальный праздник вдали от социальных сетей, чтобы сообщить, что аккаунт Эрика Рубина в Instagram был взломан.

Ситуация произошла в среду, 13 апреля, во время семейной поездки они бы отправились в Европу, и в течение нескольких часов поклонники этой семьи не знали, удалось ли им восстановить аккаунт.

Столкнувшись с отчаянием, ведущая решила предупредить своих поклонников, коллега-ведущий Hoy удивила ее почти 6 миллионов подписчиков на платформе своими историями неожиданной новостью: «Они взломали аккаунт Эрика в Instagram! Пожалуйста, не открывайте ссылки или сообщения, которые вы отправляете оттуда! Мы пытаемся его вернуть», - написал он.

В течение многих часов учетная запись выглядела «невидимой» при поиске, но через пару дней ее быстро восстановили. В то время ни актриса, ни ее дочери не делились дополнительной информацией об этом в своих социальных сетях.

Это не первый случай, когда мексиканский художник сообщает о взломе социальных сетей во время своего визита на европейский континент. Именно в сентябре 2021 года Джеральдин Базан пережила аналогичную ситуацию и поделилась своим опытом со своими подписчиками в Instagram, когда примерно через 24 часа восстановила полный контроль над своим профилем.

«Внимание, мой аккаунт был взломан (...) пожалуйста, игнорируйте любое сообщение», - писал он в своих рассказах.

Как объяснила тогда актриса мыльной оперы, во время своего пребывания в Испании она заметила, что в ее социальных сетях стало происходить что-то очень странное после того, как она подключилась к бесплатному интернет-сервису, предлагаемому некоторыми местными ресторанами, и сразу же приняла меры предосторожности, но ей все равно пришлось подождать, чтобы быть возможность повторного входа в нее имеет охрану.

Что касается его профессиональной жизни, Эрик Рубин несколько дней назад был вовлечен в полемику, так как он, по-видимому, почти поцеловал Апио Кихано, которому исполнился день рождения 15 апреля.

В вирусном видео можно было увидеть, что член Kabah и Timbiriche поют и решили сблизиться друг с другом, чтобы обнять, однако они продлили этот момент на несколько секунд, оставляя очень небольшое расстояние между губами.

После этого они недолго танцевали, начали склонять головы, пока не встретились и, наконец, расстались, не уточнив поцелуя; со своей стороны, напряжение среди зрителей возросло до максимума, так как некоторые фанаты уже кричали от волнения при ласковом подходе.

После встречи Эрик Рубин обнял других членов Kabah и продолжил шоу. Со своей стороны, пользователи сети позаботились о том, чтобы короткая запись стала вирусной, и заверили, что они «новая пара» ностальгического тура.

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