Армия национального освобождения просит жителей Арауки объявить себя «нейтральными», чтобы их не объявили военным объектом

Foto de archivo. Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) caminan en las selvas del departamento de Antioquia, Colombia, 30 de mayo, 2004. REUTERS//Albeiro Lopera

В эту пятницу, 15 апреля, был выпущен памфлет, подписанный Восточным военным фронтом Армии национального освобождения (ELN), в котором он подтвердил свое «политическое решение» противостоять диссидентам FARC во главе с Артуро Пасом, он же Херонимо, остаточной группировкой, с которой он ведет «тотальную войну» с конца 2021 года и что привело к гуманитарному кризису.

В документе, приписываемом незаконной вооруженной группе во главе с Мануэлем Васкесом Кастаньо, вооруженная структура указала, что это вооруженное столкновение, которое привело к перемещению более 1500 человек, включая бывших комбатантов ФАРК в процессе реинтеграции, крестьян и венесуэльских граждан, «продолжается и не будет никаких уступок», распространил серьезный кризис в области безопасности в этом регионе на восточную Колумбию.

«Социальная база «бывших FARC» не является военной целью, и мы призываем тех, кто продолжает верить в предполагаемых командиров и наемников «Блока десятого фронта» и их союзников как революционеров и защитников людей с заминированными автомобилями, «нейтрализовать» себя, чтобы они не считаются комбатантами», — говорится в брошюре АНО.

Они также указали, что население в этом регионе и на границе «должно быть спокойным», что указывает на то, что эта вооруженная группировка, которая имеет сильное присутствие в этом регионе, где оспаривается контроль над некоторыми стратегическими коридорами и незаконными предприятиями, «не является двойными стандартами и будет продолжать «защищать» народные интересы, трудящиеся, их социально-экономические процессы и особенно жизнь».

Наконец, они указали, что их партия - это народ, а их программа - социализм, поэтому будут заключаться союзы с Народным и революционным блоком, сообщение, которое совпадает с коммюнике, которое они опубликовали в начале года, в котором они заверили, что видят необходимость «защищать территориями и социальной структурой» наступления, предпринятого по прозвищу Херонимо, которое привело к гуманитарному кризису.

Фонд по правам человека Джоэл Сьерра, расположенный в Арауке, предупредил об эскалации насилия в этом департаменте, поскольку в апреле было совершено семь убийств, что свидетельствует о гибели двух женщин. Важно иметь в виду, что с начала 2022 года этот регион пострадал от жестокого вооруженного конфликта, развязанного диссидентами из FARC, ELN и постоянной милитаризации со стороны вооруженных сил.

В пространном заявлении Фонда говорится: «Народ Араукано продолжает сталкиваться с эскалацией политических, социальных и вооруженных конфликтов с первых дней года; в результате чего лидеры уже становятся жертвами, угрозами, нападениями, актами варварства и терроризма, перемещенными. Кроме того, более сотни насильственных смертей, семь из которых — женщины, в том числе несовершеннолетняя».

Жертвами, раскрытыми фондом, являются: 54-летняя Бланка Санчес Гомес, убитая 5 апреля, в результате чего также умер г-н Марио Монтойя. Точно так же была зафиксирована смерть 56-летнего Ювенала Каррильо Гальвиса и Хорхе Гонсалеса.

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