Эдгар Бенитес мотивирован на Университарио против Альянсы Лима: «Классика выиграна»

Эдгар Бенитес не стартовал в «Альянсе Лима» в последних играх после травмы в начале сезона. Парагваец не нашел места в схеме Карлоса Бустоса после восстановления, но после его хороших минут с голом в ворота Коло-Коло за Copa Libertadores в середине недели, у него есть большие шансы начать это воскресенье против Университарио для Лиги 1 2022 года. «Птица» была мотивирована в предыдущем.

«Каждая классика мотивирует вас, это другая среда. Классика выиграна, и мы надеемся, что мы вернемся наилучшим образом, чтобы выиграть ее . Это другой матч, в котором играют много вещей», - прокомментировал перуанскую футбольную классику в интервью программе Football Como Cancha из RPP Noticias.

Кроме того, он также говорил о тяжелом поражении чилийской команды со счетом 2:1 от группы F международный турнир. «Идея заключалась в том, чтобы искать положительный результат, но первые минуты немного усложнились для нас. Во втором тайме мы сильно улучшились, но у нас осталось ощущение, что мы делали дела немного лучше», - сказал он.

Парагвайский ветеран забил свой первый гол в сезоне в рамках второго раунда группы F Кубка Либертадорес 2022 года. Футболист появился, сняв вратаря со спины и скрестив удар в ворота после отличной коллективной игры «интиматов» против «Шефа». Он не забивал с августа 2021 года, когда забил «Спорт Уанкайо» в ничьей 1:1 во втором этапе Лиги 1.

Давайте вспомним, что Эдгар Бенитес уже играл классику против «Университарио», и это было в прошлом году , когда Альянса Лима выиграла 2-1 на Национальном стадионе. Бывшая национальная сборная играла до 66 минут. Голы забили Рикардо Лагос и Аксель Мойано. Нельсон Кабанильяс со скидкой на «меренги».

Soccer Football - Copa Libertadores - Second qualifying round - Second Leg - Corinthians v Guarani - Arena de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil - February 12, 2020 Guarani's Edgar Benitez during the warm up REUTERS/Amanda Perobelli REUTERS

ДАТА И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ УНИВЕРСИТЕТА ПРОТИВ ALIANZA LIMA

Обе команды встретятся на стадионе Monumental de Ate с 15:00 (по перуанскому времени) и получат 57 000 билетов для местных болельщиков. Матч, который состоится в рамках десятой даты турнира по апертуре Лиги 1 2022 года, будет транслироваться на канале GOLPERU. Ответственный за отправление правосудия будет Кевин Ортега, который уже снял классику.

ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ МАТЧЕЙ: УНИВЕРСИТАРИО VS. ЛИМА АЛЛИ

2021: Университет спорта 1 - 2 Альянса Лима

2020: Университет спорта 2 - 0 Альянса Лима

2019: Университет спорта 1 - 0 Альянса Лима

2019: Университет спорта Альянса Лима 2 - 3

2018: Университет спорта Альянса Лима 2 - 1

АЛЬВАРО ГУТЬЕРРЕС ОПИРАЕТСЯ НА СВОЙ ОПЫТ В КЛАССИКЕ

Альваро Гутьеррес возглавлял крупные клубы Южной Америки, такие как Пеньяроль из Уругвая или LDU из Кито из Эквадора. В те годы он также играл классику и приобрел опыт, который помог ему в этом матче против «Альянсы Лимы», как он выразился на последней пресс-конференции.

«Я думаю, что опыт проведения такого рода матчей имеет фундаментальное значение. Я уже не тот тренер, когда снимал свою первую классику. Слава Богу, у меня была возможность стать тренером в нескольких странах. Некоторые с хорошими результатами, а другие не так много Есть факторы, которые вы узнаете по ходу матчей. То, как игроки тренируются и подход. Есть классика, где я бегал сзади к соперникам, потому что мне нужно было побеждать, и другие, где я был лучше и другие результаты мне послужили», - прокомментировал он на конференции.

Гутьеррес собирается срежиссировать свою первую классику в Перу, но до этого он участвовал в Уругвае.

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