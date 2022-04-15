Пасха 2022 года: какую рыбу рекомендуется употреблять, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду

MEX8550. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/03/2021.- Una mujer trabaja hoy en el nuevo mercado La Viga, en Ciudad de México (México). El mercado de pescado y marisco más grande de América Latina, La Viga de la Ciudad de México, recibe estos días una nueva ola de clientes en Cuaresma buscando las mejores ofertas mientras esquivan la covid con las nuevas medidas sanitarias implementadas por el recinto. EFE/ Carlos Ramírez

Национальная комиссия по знаниям и использованию биоразнообразия (Conabio) опубликовала список из 28 рыб и морепродуктов, рыболовство которых сертифицировано как устойчивое. Сертификация устойчивости основана на оценке целевой морской популяции и здоровья экосистемы.

Сертифицированные виды в основном присутствуют в северной и южной частях Тихого океана, Мексиканском заливе и Карибском бассейне. Ловля тринадцати из них, более половины, не закрыта, поэтому их потребление не влияет на их выживание в дикой природе.

Entre las especies que se pescan de forma sustentable están algunos tipos de huachinango, atún, robalo y sardina. FOTO: Archivo WEB.

Среди видов рыб, которые вылавливаются устойчиво, распространены такие виды рыб, как тихоокеанский хуачинанго, желтоперый тунец, серебристый окунь и различные виды сардин, такие как голубогривная и монтеррейская. В списке также есть полосатая коза, полосатый воздушный змей, ставрида бахи, а также американская черна и негрилло.

Что касается морепродуктов, рекомендуется употреблять синего и зеленого краба, красного моллюска и шоколада, калифорнийского лобстера, каллуса с топором, осьминога атлантического рока, гигантского кальмара, а также белых, синих и коричневых креветок.

Власти добавляют, что в дополнение к сертифицированной рыбе и морепродуктам потребители могут уверенно употреблять продукты, включенные в категорию Recommended, потому что у них меньше 5 баллов. С категориями можно ознакомиться на светофоре Conabio, который суммирует категории риска, закрытия, типы захвата, экологический след и статус населения.

La Conabio recomienda consumir productos locales durante la cuaresma, para reducir el impacto medioambiental. FOTO: MIREYA NOVO /CUARTOSCURO.COM Mireya Novo | Mireya Novo

На светофоре вы также можете проверить, где пойман каждый вид, поскольку происхождение продукта является фактором, который необходимо учитывать при выборе морепродуктов. Комиссия рекомендует употреблять в пищу местные выловленные виды, поскольку их экологический след ниже, чем у импортируемых продуктов, поэтому он оказывает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.

Потребление продуктов, поступающих из-за рубежа, менее рекомендуется из-за уровня загрязнения, вызванного их переносом. Чтобы добраться до распределительных центров, они проходят загрязняющие процессы, такие как охлаждение, упаковка и транспортировка.

Algunos factores a tomar en cuenta para tener un consumo responsable son el estado de las poblaciones, tipo de captura y lista de especies en riesgo. Foto: Archivo WEB.

Другими критериями, которые необходимо учитывать при ответственном потреблении морских видов, являются статус популяций и тип улова. Целесообразно покупать рыбу и моллюсков у популяции с потенциалом развития, где существует возможность осторожного и контролируемого увеличения улова или из района с максимально допустимым использованием, в котором рыболовство является оптимальным, но больше невозможно увеличить поймать без чрезмерной эксплуатации

Что касается способа отлова, то наиболее уважаемой экосистемой является избирательная экосистема, в которой вылавливаются только целевые виды. Хотя наиболее инвазивным является неселективный, при котором вылавливаются разные виды и размеры, которые не являются мишенью, они могут нанести вред таким животным, как дельфины, черепахи и птицы.

Стоит отметить, что в стране насчитывается более 650 видов промысловых рыб и моллюсков. Тем не менее, незаконная практика, такая как промысел исчезающих видов или в закрытый сезон, все еще имеет место. Недавно Мексика и США подписали соглашения по борьбе с незаконным рыбным промыслом и защите морских экосистем. Это связано с необходимостью защиты морских экосистем, которым угрожает незаконное рыболовство и загрязнение пластиком.

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