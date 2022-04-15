Пасха 2022 года: какую рыбу рекомендуется употреблять, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду

Национальная комиссия по знаниям и использованию биоразнообразия (Conabio) опубликовала список из 28 рыб и морепродуктов, рыболовство которых сертифицировано как устойчивое. Сертификация устойчивости основана на оценке целевой морской популяции и здоровья экосистемы.
Сертифицированные виды в основном присутствуют в северной и южной частях Тихого океана, Мексиканском заливе и Карибском бассейне. Ловля тринадцати из них, более половины, не закрыта, поэтому их потребление не влияет на их выживание в дикой природе.
Среди видов рыб, которые вылавливаются устойчиво, распространены такие виды рыб, как тихоокеанский хуачинанго, желтоперый тунец, серебристый окунь и различные виды сардин, такие как голубогривная и монтеррейская. В списке также есть полосатая коза, полосатый воздушный змей, ставрида бахи, а также американская черна и негрилло.
Что касается морепродуктов, рекомендуется употреблять синего и зеленого краба, красного моллюска и шоколада, калифорнийского лобстера, каллуса с топором, осьминога атлантического рока, гигантского кальмара, а также белых, синих и коричневых креветок.
Власти добавляют, что в дополнение к сертифицированной рыбе и морепродуктам потребители могут уверенно употреблять продукты, включенные в категорию Recommended, потому что у них меньше 5 баллов. С категориями можно ознакомиться на светофоре Conabio, который суммирует категории риска, закрытия, типы захвата, экологический след и статус населения.
На светофоре вы также можете проверить, где пойман каждый вид, поскольку происхождение продукта является фактором, который необходимо учитывать при выборе морепродуктов. Комиссия рекомендует употреблять в пищу местные выловленные виды, поскольку их экологический след ниже, чем у импортируемых продуктов, поэтому он оказывает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.
Потребление продуктов, поступающих из-за рубежа, менее рекомендуется из-за уровня загрязнения, вызванного их переносом. Чтобы добраться до распределительных центров, они проходят загрязняющие процессы, такие как охлаждение, упаковка и транспортировка.
Другими критериями, которые необходимо учитывать при ответственном потреблении морских видов, являются статус популяций и тип улова. Целесообразно покупать рыбу и моллюсков у популяции с потенциалом развития, где существует возможность осторожного и контролируемого увеличения улова или из района с максимально допустимым использованием, в котором рыболовство является оптимальным, но больше невозможно увеличить поймать без чрезмерной эксплуатации
Что касается способа отлова, то наиболее уважаемой экосистемой является избирательная экосистема, в которой вылавливаются только целевые виды. Хотя наиболее инвазивным является неселективный, при котором вылавливаются разные виды и размеры, которые не являются мишенью, они могут нанести вред таким животным, как дельфины, черепахи и птицы.
Стоит отметить, что в стране насчитывается более 650 видов промысловых рыб и моллюсков. Тем не менее, незаконная практика, такая как промысел исчезающих видов или в закрытый сезон, все еще имеет место. Недавно Мексика и США подписали соглашения по борьбе с незаконным рыбным промыслом и защите морских экосистем. Это связано с необходимостью защиты морских экосистем, которым угрожает незаконное рыболовство и загрязнение пластиком.
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