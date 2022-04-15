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пятница 15 апрель 2022
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Россия

Дебанхи Эскобар: Поисковая комиссия Нуэво-Леона предлагает вознаграждение в размере 100 000 песо за информацию

В последний раз молодую женщину видели рано утром 9 апреля в муниципалитете Эскобедо рядом с дорогой.

Newsroom Infobae

15 апрель 2022

Через неделю после последнего посещения Местная комиссия по розыску людей в Нуэво-Леоне объявила о вознаграждении в размере 100 000 песо за информацию, которая помогла найти Дебанхи Сусану Эскобар Базальдуа.

Дело вызвало ажиотаж в мексиканском обществе из-за того, как происходили события. 18-летняя девочка вместе со своими друзьями посетила вечеринку в Quinta в муниципалитете Эскобедо. Ранним утром 9 апреля, по дороге домой, ее сфотографировали рядом с дорогой сущности. Это была последняя информация о ней.

Выступая перед прессой, отец молодой женщины сказал, что с новой мерой он надеется, что поток информации увеличится, чтобы выяснить местонахождение его дочери. Кроме того, он приветствовал межведомственную координацию, которая поддерживается в штате.

Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León
Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León

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