Дамиан Алькасар заверил, что «народ не пощадит» оппозицию, если проголосует против реформы электроэнергетики

Одним из самых ярых персонажей в защиту президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) и его политического движения, называющего себя Четвертым преобразованием (Q4), несомненно, является актер Дамиан Алькасар, который неоднократно поддержала действия и заявления федерального правительства.

Теперь, с полемикой по поводу реформы электроэнергетики, производитель также решил начать себя против партий, составляющих оппозиционный блок: Институционно-революционной (PRI), Демократической революции (PRD) и National Action (PAN).

В своем аккаунте в Facebook главный герой фильма Эль Инфьерно заверил, что граждане «не будут помиловать» эти политические организации на следующих выборах в июне, на которых будут решены некоторые важные губернаторства.

Он также заверил, что это решение будет принято, потому что коалиция Va X Mexico и ее союзники «пытались» навредить стране, поддерживая иностранные компании по поводу энергетического суверенитета мексиканского государства.

«Если PRI, PAN и PRD научатся продолжать вредить нашей Мексике, проголосовав за иностранные компании, люди не будут помилованы 5 июня в Агуаскальентесе, Дуранго, Идальго, Оахаке, Кинтана-Роо и Тамаулипасе. Если они проголосуют против #ReformaElectrica, люди проголосуют против PRI, PAN и PRD на следующих выборах, на которых будет избран губернатор. Смотрите опросы!» , написал Дамиан Альказар.

El actor alertó al bloque opositor (Foto: Facebook)

Спустя несколько часов тот, кто участвовал в фильме «Закон Ирода», поделился этим сообщением в своем аккаунте в Twitter, и повторил, что население также отвернется от него «в штате Мексика в 2023 году, не говоря уже о том, что там в любом случае».

Пользователи этих социальных сетей комментировали публикации Alcázar и высказывали разные позиции. Некоторые приветствовали слова актера и заверили, что в их штатах это также конец эпохи сегодняшней оппозиции.

Другой сектор пользователей сети, критики нынешней администрации, решил пойти против этого, опубликовав данные об аннулировании мандата, подчеркнув тот факт, что более 80% списков избирателей не участвовали. Кроме того, они решили опубликовать график, показывающий рост неодобрения Лопеса Обрадора на посту президента страны.

В последние дни переводчик утверждал, что обсуждение реформы затрагивало не только вопросы мексиканского законодательства, но и позиционирование законодателей в пользу или против иностранных компаний, а не в вопросе чистой энергии.

«Основная дискуссия #ReformaEléctrica не идет между чистой и грязной энергией. Дилемма для наших законодателей заключается в том, чтобы решить, на чьей они стороне. От жителей Мексики или от иностранных компаний?» , допрашивал Альказар.

Morena logró aplazar la votación de la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Теперь, после запроса депутатов Национального движения возрождения (Морена), реформа электроэнергетики будет обсуждена и проголосована на пленарном заседании в это воскресенье, 17 апреля, с целью, как утверждал Игнасио Миер, распространения среди граждан информации об этом законопроекте.

Однако оппозиция осудила, что эта стратегия партии вишни заключалась в том, чтобы получить больше голосов в свою пользу, поскольку они знали, что если бы они встретились 11 и 12 апреля по согласованию с Политическим координационным советом (Jucopo), они бы проиграли.

По этому вопросу депутат Национального действия Габриэль Куадри заявил, что 11 оппозиционных законодателей уже «убеждены» чтобы одобрить его. Однако он не сообщил больше информации о том, кто будет депутатами.

«Калигула давит, вымогает и угрожает оппозиционным депутатам голосовать за их ненормальную контрреформу в сфере электроэнергетики. У них 11. Им нужно 52», заявил спорный член сине-белых.

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