COVID-19: FDA одобрило первый дыхательный тест, который обнаруживает коронавирус за 3 минуты

FILE PHOTO: Signage is seen outside of the Food and Drug Administration (FDA) headquarters in White Oak, Maryland, U.S., August 29, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование первого диагностического теста COVID-19, который может выявить коронавирус в образце дыхания за несколько минут и с высокой степенью точности , сообщает агентство в заявление.

По данным агентства, анализатор дыхания InspectIR COVID-19 аналогичен размеру сумки для переноски и может использоваться в кабинетах врачей, больницах и мобильных испытательных станциях. Этот диагностический тест может дать результаты менее чем за три минуты, но его необходимо проводить под наблюдением лицензированного медицинского работника.

«Это разрешение является еще одним примером быстрых инноваций, которые происходят с диагностическим тестированием на COVID-19», - сказал Джефф Шурен, директор Центра приборов и радиологического здоровья FDA. «Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) продолжает поддерживать разработку новых тестов на COVID-19, направленных на продвижение технологий, которые могут помочь справиться с нынешней пандемией и улучшить положение США в отношении следующей чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения».

Эффективность теста InspectIR на COVID-19 была подтверждена в большом исследовании, в котором приняли участие 2409 человек с симптомами коронавируса и без них. В ходе исследования было показано, что дыхательный тест был эффективным на 91,2% (процент положительных образцов, которые тест правильно определил) и 99,3% обнаружения отрицательных результатов.

FILE PHOTO: A traveller wears a protective face mask on a plane, following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), at Cairo International Airport in Cairo, Egypt, June 18, 2020. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo REUTERS

Исследование также показало, что в популяции, в которой всего 4,2% людей с положительным результатом теста на вирус, тест имел отрицательное прогностическое значение 99,6%, что означает, что люди, получившие отрицательный результат теста, скорее всего, будут действительно отрицательными в районах с низкой распространенностью заболевания.

В тесте InSpectIR на COVID-19 используется метод, называемый хроматографией, для разделения и идентификации химических смесей и быстрого обнаружения пяти летучих органических соединений (ЛОС), связанных с инфекцией SARS-CoV-2, при выдохе. Когда дыхательный тест обнаруживает наличие маркеров ЛОС вируса, возвращается презумптивный (неподтвержденный) положительный результат теста, который должен быть подтвержден молекулярным тестом.

El analizador de aliento InspectIR COVID-19 tiene un tamaño similar al de una valija de equipaje de mano (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo) REUTERS

FDA предупредило, что « отрицательные результаты следует рассматривать в контексте недавних контактов с пациентами, анамнеза и наличия клинических признаков и симптомов, совместимых с COVID-19, поскольку они не исключают инфекцию SARS-CoV-2 и не должны использоваться в качестве единственного основа для принятия решений о лечении или ведении пациентов, включая решения по инфекционному контролю».

«InspectIR ожидает, что сможет производить около 100 инструментов в неделю, каждый из которых может использоваться для оценки примерно 160 образцов в день», - говорится в сообщении агентства, добавив: «При таком уровне производства ожидается, что возможности тестирования с использованием анализатора дыхания InspectIR COVID-19 увеличатся примерно на 64 000 образцов в месяц».

*С информацией от AP

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

Pfizer добивается одобрения на бустер вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет



