Власти и рыбаки ищут 11-месячного ребенка, который упал в реку Мета

Колумбийская семья переживает моменты мучений с утра 14 апреля, когда они мобилизовались на лодке вдоль реки Мета, и 11-месячный ребенок упал в воду и был смыт течением. Даже сегодня утром в пятницу власти продвигаются с поиском притока, чтобы найти несовершеннолетнего, но их работа не дала положительных результатов.

Как сообщили в Национальном военно-морском флоте, который проводит поиск, пара взрослых уехала утром из муниципалитета Орокуэ в Касанаре на небольшой лодке через реку, которая пересекает регион Лланера. На лодке находились двое взрослых и двое их несовершеннолетних детей, старше трех лет и 11-месячный ребенок.

Проблема возникла на высоте района, известного как Тапа Оджо, где, по-видимому, лодка столкнулась с неизвестным до сих пор объектом, в результате чего лодка резко двинулась и выбросила упавшего в воду ребенка. Родители также прыгнули в реку Мета, чтобы попытаться спасти ребенка от течения, но их усилия оказались тщетными.

В отчаянии взрослые прекратили поиски и решили подойти к передовому речному посту морской пехоты № 42 Национального военно-морского флота, где сообщили о случившемся, и власти начали обыск. Несмотря на усилия, специалисты Национального военно-морского флота так и не смогли найти ребенка.

Сообщество поддержало поиск, и по реке продвигается не только форма военно-морского флота, но и полиция, корабли гражданской обороны и даже рыбаки, которые являются частью сообщества.

Хотя многие граждане в этом районе страны привыкли мобилизоваться на этих небольших лодках, власти часто призывают к вниманию, чтобы, независимо от их опыта, они всегда носили спасателей. Неясно, были ли у семьи установлены протоколы безопасности на своей лодке, но эксперты часто проводят образовательные кампании, чтобы жители, которые обычно перевозят на лодках, не доверяли своим навыкам плавания или плавания.

К сожалению, подобные новости появлялись несколько раз в разных частях страны. На этой неделе 5-летний мальчик упал в реку Сину, в разгар пренебрежения своими родственниками, с которыми он расставался на берегу притока. К счастью, в этом случае семье удалось быстро спасти ребенка, не дав течению забрать его.

17 ноября на реке Каука семья, которая ехала на грузовике через Пуэрто-Вальдивию, упала в реку Каука из-за аварии. В данном случае первым телом, найденным властями, было тело ребенка в возрасте до четырех лет, в то время как его родителям пришлось искать его в течение нескольких дней.

В диалоге с Blu Radio командующий дорожной полицией майор Кариньо Лондоньо пояснил, что первые версии указывают на то, что семья ехала из Картахены в Валье-дель-Каука. Однако на данный момент причины аварии неизвестны, хотя предполагается, что это могло быть связано с микросном водителя.

«Сообщается о дорожно-транспортном происшествии на дороге, ведущей из Медельина к побережью, 90-й километр, сектор 15. Судя по всему, автомобиль теряет управление, падает в реку Каука и утаскивается на 100 метров дальше вниз. Причины транспортного средства - это вопрос расследования», - сказал ему Лондоньо, СМИ.

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