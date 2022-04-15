At least seven dead and 27 injured by a Russian attack on buses that evacuated civilians

По меньшей мере семь человек погибли и 27 получили ранения в результате нападения на гражданские эвакуационные автобусы в городе Боровая Харьковской области, которое власти приписывают российским силам.

Как сообщила в пятницу прокуратура Харьковской области в Telegram, нападение произошло в четверг. По словам местных жителей, которых цитирует информационное агентство «Укринформ», водители автобусов, увидев российские войска, остановились, чтобы люди могли выйти из транспортных средств «подняв руки», но стреляли по ним.

Служба безопасности Украины (СБУ) уже начала расследование, чтобы выяснить, является ли произошедшее нарушением законов войны и умышленного убийства согласно Уголовному кодексу Украины.

4 апреля украинские власти призвали жителей Боровой покинуть город самостоятельно или на автобусах, оборудованных для этой цели. С тех пор туда уехала половина местных жителей, в общей сложности 15 000 человек.

Un soldado ucraniano observa una parte de un vehículo militar ruso destruido, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en el pueblo de Husarivka, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 14 de abril de 2022. Imagen tomada el 14 de abril de 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis REUTERS

Утром в четверг российские войска вошли в деревню близ Боровой, а вечером украинские власти подтвердили, что они также получили доступ к Боровой. По данным украинской прессы, город был заблокирован.

Не считая погибших в четверг, губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что с момента начала российского вторжения 24 февраля погибло более 500 мирных жителей, в том числе 24 ребенка.

«С начала российского вторжения погибли 503 мирных жителя, в том числе 24 ребенка», - сообщил губернатор региона, столица которого Харьков подверглась сильной бомбардировке российской армией, в видеоролике, размещенном на его Telegram-канале.

Харьков, второй по величине город Украины с населением почти 1,5 миллиона жителей до войны, расположен примерно в 40 километрах от границы с Россией. Он был предметом интенсивных боевых действий в течение нескольких дней в начале российского вторжения 24 февраля, но он всегда оставался под контролем украинских войск.

(По информации от Europa Press, AFP и EFE)

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