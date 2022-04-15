Антонио Хименес, представлявший Фредди Ринкона на телевидении, оставил сердечное послание после его смерти

«Колумбия определяет его как великого футболиста, а я определяю его как великого человека», так актер Антонио Хименес описал Фредди Ринкона в 2013 году; и дело в том, что у Картахенеро была титаническая задача представлять Колосса Буэнавентуры в сериале «La Selección», транслируемом на канале Каракол, в которых также играли другие легенды колумбийского футбола, такие как Фаустино Асприлья, Карлос Пибе Вальдеррама и Рене Игита.

Девять лет спустя сам Хименес никогда не представлял, что кумир, которого он представлял и которым он восхищался, неожиданно умрет, оплакивая подавляющее большинство страны, которая была в восторге от его голов, забитых за Америку де Кали, Индепендьенте Санта-Фе и сборную Колумбии. Картагенеро не привыкать к дани мужчине, родившемуся в Буэнавентуре, и в четверг утром он распространил эмоциональное послание в своих социальных сетях.

Верный своему идолопоклонству легендарному нападающему, Хименес поделился в своем профиле в Instagram галереей изображений с Ринконом, включая несколько снимков его характеристик в 2013 году. Прикрепленный, он написал эмоциональное послание, в котором признался, что никогда не думал играть своего кумира много лет спустя.

«Однажды в детстве я увидел, как вы играете в футбол, даже не подозревая, что однажды я буду одета как вы (...), когда я играла в детстве, вы подарили нашему флагу достоинство и выкрикнули название нашей страны с полным ртом, навсегда запечатлев его в воспоминаниях о нашем славном футболе!» , запечатлел художника в посвящении своей Музе.

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Затем он указал, что это было нечто большее, чем совпадение, что оба встретились в дороге. «Бог хотел, чтобы я рассказал историю человека, который, хотя мне нравилось быть колумбийцем, на другом конце моей страны отдал должное этому патриотическому чувству и каким образом!» и добавил значение «навсегда» колоссам порта Буэнавентура.

Он поблагодарил его за футбол, за образ жизни, за то, что он принес радость всей стране в то время, когда нужна была причина, чтобы быть счастливым; «за то, что название нашей страны звучало так же громко и ярко, как крик Гола! Спасибо за то, что 5:0, спасибо за гол в ворота Германии».

Стоит отметить, что актер смог интерпретировать харизму, человеческие качества и доброту, которые в жизни отличали игрока на кортах. В сериале его время в Independiente Santa Fe чрезмерно запомнилось, показывая, что нападающий прибыл в кардинальский карьер из самого богатого, но, в свою очередь, самого неравного порта страны. Это выступление было признано самим Колоссом, и Хименес, не колеблясь, вызвал ту лесть, которая продемонстрировала, как и во многих других случаях, простоту первого колумбийца, прибывшего в «Реал Мадрид» в 1995 году.

Наконец, тот, кто родился в Картахене, написал игроку новое спасибо, потому что благодаря своим способностям он смог продемонстрировать «из чего ты сделан, что у тебя было внутри и что дал целой стране! ... Надеюсь, я оправдал ожидания от вашей прекрасной истории и что вы почувствовали любовь и душу, которые я вкладываю в ваше имя!»

Его послание снова закрыло его «Until Forever, Colossus», полным ностальгии, потому что он был выбран в 2013 году, чтобы представлять жизнь, работу и талант игрока, который для многих «опередил свое время»; не только из-за своего стиля игры, но и из-за его доброты.

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