AMLO остается одним из самых авторитетных лидеров в мире: опрос

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABIRL2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó el mensaje con motivo de los primero 100 días del cuarto año de gobierno, en Palacio Nacional. El mandatario destacó el desarrollo de macro proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería dos bocas, así como la inversión que ha tenido el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики, защищался от критики со стороны писателя Франсиско Мартина Морено с опрос, который позиционирует его как одного из самых одобрительных лидеров в мире.

Также журналист и обозреватель национальных и международных СМИ использовал графические материалы Национального института статистики и географии (INEGI) для сравнения штатов с самым высоким уровнем участия граждан в аннулировании мандатов с наиболее неграмотными штатами страны.

AMLO просто ответил, что гордится заявлением, «потому что, среди прочего, образование не то же самое, что культура», а затем поделился опросом Morning Consult об одобрении президентов по всему миру, где он выделяется на втором месте.

Данные, предоставленные президентом, взяты из рейтингов одобрения мировых лидеров Morning Consult. Опрос показывает, что одобрение AMLO составляет 67%, что намного выше, чем у таких президентов, как Эммануэль Макрон (Франция, 38%), Борис Джонсон (Соединенное Королевство, 32%) или Жаир Болсонару (Бразилия, 42%).

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABIRL2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó el mensaje con motivo de los primero 100 días del cuarto año de gobierno, en Palacio Nacional. El mandatario destacó el desarrollo de macro proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería dos bocas, así como la inversión que ha tenido el país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

В случае с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором вы можете увидеть рост его одобрения за последний год. По состоянию на 15 апреля 2021 года президент получил одобрение избирателей всего 60 процентов. По состоянию на 15 апреля 2020 года его одобрение составило 63%, поэтому восстановление составило до четырех пунктов по сравнению с прошлым годом.

Среди лидеров с низким уровнем одобрения — Анджей Дуда (Польша), Петр Фиала (Чехия), Борис Джонсон (Великобритания), Эммануэль Макрон (Франция), Карл Нехаммер (Австрия) и Педро Санчес (Испания), и все они имеют показатель одобрения менее 40%.

Выше AMLO находятся Нарендра Моди (Индия) с одобрением 76%; ниже, с очень близкими цифрами, представлены Магдалена Андерссон (Швеция) с 58% и Игнасио Кассис (Швейцария) с тем же уровнем одобрения, что и предыдущий.

С другой стороны, неодобрение AMLO в прошлом году составило 26 процентов, но по сравнению с 15 апреля 2021 и 2020 годов оно упало до 4 пунктов, поскольку в то время оно было встречено в 30% неодобрения. Один из президентов с самым низким числом. Магдалена Андерссон (Швеция) не одобряет 28%, Нарендра Моди (Индия) — 18%, и никто больше не выделяется в этой области.

Uno de los mensajes que el presidente de México dedicó en Twitter al escritor Francisco Martín Moreno

Политическая разведка — это платформа, которая предоставляет данные опросов в режиме реального времени о политических выборах, выборных должностных лицах и вопросах голосования. При этом ежедневно проводится более 20 000 интервью по всему миру.

Данные мирового лидера и траектории страны основаны на семидневной скользящей средней всех взрослых в данной стране с погрешностью плюс-минус 1% до 4%, согласно описанию методологии на самой странице.

Они также добавили, что интервью проводятся онлайн между репрезентативными выборами взрослых на национальном уровне. В этом контексте обследования взвешиваются в каждой стране по возрасту, полу, региону, а в каждой стране существуют разбивки по образованию, основанные на самих официальных государственных источниках.

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