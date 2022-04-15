AMLO откладывает Энгельса и Дарвина в сторону, чтобы подчеркнуть любовь Иисуса к бедным

CIUDAD DE MÉXICO, 04DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó esta mañana su conferencia matutina llevada a acabo en Palacio Nacional, el mandatario mexicano estuvo acompañado por Jorge Alcocer, secretario de Salud, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa de México y Marcelo Ebrard, canciller mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

В пятницу президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор поделился посланием в своих социальных сетях по случаю празднования Страстной недели и напомнил, насколько захватывающей была жизнь Иисуса и какое благо он сделал для человечества, о котором он подчеркнул свою любовь к бедным.

Глава исполнительной власти, определивший себя как социального проповедника, напомнил, что буквально в прошлый вторник в своем первом ежеквартальном докладе он привел двух великих ученых и мыслителей современной истории, таких как Фредерик Энгельс и Чарльз Дарвин.

Через свой аккаунт в Twitter президент напомнил об этом назначении:

«Подобно тому, как Дарвин открыл закон развития органической природы, Маркс открыл закон развития человеческой истории: тот факт, настолько простой, но скрытый под идеологическим подлеском, что человеку нужно, прежде всего, есть, пить, иметь крышу и одеваться, прежде чем он сможет заниматься политикой, наукой, искусством [или] религия...

Он подчеркнул, что, хотя и согласен с этими двумя великими учеными, он считает жизнь и работу Иисуса захватывающими, «особенно из-за его искренней любви к бедным и его последовательных действий по ненасилию».

Он добавил, что другая знаковая фигура мировой мысли, как Ганди, сказала: «Я не знаю никого, кто сделал для человечества больше, чем Иисус».

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