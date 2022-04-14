Юваль Ноа Харари предупредил, что мир переживает самый опасный момент со времен кубинского ракетно-ядерного кризиса

«Если мы не будем осторожны, мы вернемся в джунгли войны и насилия». Так известный израильский историк Юваль Ной Харари защищает систему международного порядка, которая господствовала в последние десятилетия и которая была поставлена под угрозу из-за войны в Украине. По этой причине он считает, что громкое поражение Владимира Путина будет победой в сохранении этого урегулирования.

Хотя Харари не видит близкого ядерного конфликта, он не жалеет предупреждений о вторжении и напряженности между державами. «Это, пожалуй, самый опасный момент в истории мира со времен кубинского ракетного кризиса, когда ядерная война - это вдруг возможность», - сказал он в среду, в интервью телеканалу CNBC.

Discurso de Fidel Castro durante lo que se llamó "Crisis de los Misiles", 1962

В то время, более полувека назад, США и Советский Союз были как никогда близки к войне атомных держав. По этой причине Харари заявил, что сегодня все, от отдельных лиц до правительств, должны быть очень обеспокоены возможной военной эскалацией. «Это возможность, реальная возможность, которую нам нужно рассмотреть. И это ужасная новость для всего человеческого рода», — говорит автор книги Sapiens: от животных к богам.

Что касается России, Харари подсчитал, что Путин тратит на оборону около 20% национального бюджета, что в несколько раз превышает аналогичный показатель других стран. Фактически, в НАТО нормой является то, что она должна составлять не менее 2,5%, и большинство стран ее не соблюдают. По мнению историка, если мир будет тратить деньги на оружие, как это делает Кремль, это сильно изменит качество жизни. «Если бы оборонные бюджеты по всему миру составляли 20% вместо 6%, это нанесло бы ущерб нашему здоровью, нашему благополучию, а также пагубно сказалось бы на борьбе с другими опасностями, такими как изменение климата», - сказал он.

Vladimir Putin (Kremlin/Reuters) via REUTERS

С другой стороны, он предупредил, что Запад не должен добиваться смены режима в России, поскольку президент США Джо Байден несколько дней назад поскользнулся. «Любой, у кого есть такие фантазии марша в Москву, пусть забудет о них как можно скорее», - сказал он, предупредив, что такие попытки будут больше бросать вызов Кремлю. «Цель войны должна состоять в защите свободы Украины, а не в изменении Москвы. Это зависит от российского народа», — добавил он.

Вместо этого он заявил, что мирное урегулирование вторжения в Украину принесет пользу не только этой стране и ее соседям, но и всему международному сообществу.

«Мы настолько привыкли к этому, что воспринимаем это как должное», - сказал он о международном порядке, которому угрожают авторитарные режимы. Если эта система рухнет, он считал, что страны будут «вынуждены тратить гораздо больше на танки и ракеты и гораздо меньше на учителей и медсестер и системы социального обеспечения».

Поэтому он отметил, что надежда на этот приказ — поражение Кремля. «Если Путин проиграет и будет замечен в проигрыше, это фактически защитит предыдущий порядок. Когда есть правило, и кто-то нарушает норму и наказывается за это, это действительно усиливает норму», - сказал он.

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