Не взламывая двери, они крадут электронное и аудиовизуальное оборудование у Атлантической ассамблеи

В прошлую среду, 13 апреля, генеральный секретарь Атлантической ассамблеи Хорхе Марио Камарго объявил, что четыре компьютера, принтер, аудиоконсоль и другие офисные предметы были украдены, по-видимому, в выходные, в ассамблее департамента.

До сих пор, согласно информации, предоставленной Camargo Blu Radio, считается, что оборудование было украдено с использованием режима всасывания, поскольку не было никаких признаков того, что три двери здания Ассамблеи были взломаны.

Местные СМИ предполагают, что грабители проникли в канцелярию Президиума Ассамблеи, финансовую зону и комнату связи.

Кроме того, согласно жалобе Камарго, камеры слежения были манипулированы так, что записи не осталось.

«Они сообщили, что камеры не были в исходном положении, затем мы прибыли и поняли, что компьютеры, консоль и видеолуч были потеряны. Мы собираемся докопаться до сути расследования», - пояснил Камарго согласно показаниям, собранным Blu Radio.

Министр Камарго добавил, что соответствующие жалобы уже поданы в окружную полицию и Генеральную прокуратуру для продвижения расследования, которое установит виновных в краже.

Наконец, он заявил, что «эта корпорация из совета директоров и депутатов отвергает эти преступные действия, которые направлены только на то, чтобы помешать работе, которую учреждение делает для жителей Атлантики».

По данным Blu Radio, столичная полиция Барранкильи уже начала расследование, чтобы установить, как преступники проникли в здание и мобильные телефоны кражи.

Несмотря на то, что это была мелкая кража и не было скомпрометированной информации, эпизод беспокоит защиту объектов и материалов корпорации.

В минувшие выходные в ходе операций, проведенных в различных частях столичного района Барранкильи, в рамках плана «Тысяча действий по борьбе с угоном автомобилей» столичная полиция Барранкильи обнаружила пять угнанных автомобилей и один автомобиль, изъятый с повторной регистрацией идентификация.

В ходе этих операций, возглавляемых группой по экономическому наследию, удалось вернуть дорогие автомобили, которые были украдены при грабеже и вытягивали граждан.

Также было изъято транспортное средство, и в ходе процедуры власти обнаружили 10 дверей разных автомобилей, два капота, крышку багажника, 25 идентификационных знаков, два бампера, блок двигателя и несколько автозапчастей.

Полиция Барранкильи также объявила, что материализовала поимку человека за преступление приема и что он, как утверждается, будет нести ответственность за уход за местом, где были обнаружены транспортные средства и автозапчасти.

Согласно информации, полученной от Семаны, в рамках этих операций было зарегистрировано в общей сложности 43 транспортных средства и 169 мотоциклов, обнаруженных в столичном районе Барранкильи.

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