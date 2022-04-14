С увольнением Марсело Мишеля Леаньо восемь техников были уволены в Клаусуре 2022 года

Fotografía de archivo donde aparecen Miguel Herrera (d) entrenador de Tigres de UANL y Marcelo Michel (i) entrenador de Chivas de Guadalajara. EFE/Miguel Sierra

Совет директоров Chivas Guadalajara объявил, что Марсело Мишель Лэаньо не будет продолжать работать стратегом первой команды после плохих результатов. Таким образом, с четырьмя датами в календаре будут сыграны восемь тренеров, которые были отрешены от должности во время разработки Grita México Clausura 2022 в Лиге МХ.

Утром в четверг, 14 апреля, клуб rojiblanco объявил в заявлении, что Leaño покинул техническое направление (предполагается, что он продолжит работу в учреждении в более низких категориях). «После неудачных результатов команды на турнире Клаусуры 2022 года мы сообщаем, что было принято решение завершить процесс Марсело», - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, клуб в восьмой раз в семестре объявляет об уходе своего тренера. Все для того, чтобы не соответствовать ожиданиям и целям. Пока в этом участвуют: Марсело Мендес, Пабло Геде, Леонардо Рамос, Педро Кайсинья, Хавьер Агирре, Сантьяго Солари, Беньят Сан-Хосе и последний, кто присоединился, Мишель Леньо.

Foto de archivo de Santiago Solari durante un entrenamiento con América. Estadio BBVA, Monterrey, México. 27 de octubre de 2021. REUTERS/Jorge Mendoza REUTERS

Уругвайский был первым, кто был исключен из клуба в Liga MX в 2022 году. Он потерял свою позицию в «Атлетико де Сан-Луис» только в третий тур с тремя поражениями подряд и нулевым количеством очков. На его место вышел бразилец Андре Жардин, у которого команда занимает восьмое место в таблице с 17 очками.

Только через выходные Necaxa стала второй командой, сменившей техников. Аргентинца Пабло Геде был уволен из команды hydrocálido, проиграв Пачуке три гола одному в четвёртом туре (его счет составил три поражения и одна победа). Нынешний тренер — Хайме Лозано.

В тот же день Queretaro White Roosters также прекратили работу технического директора. При двух ничьих и двух поражениях уругвайский Леонардо Рамос был уволен. Эрнан Кристанте в настоящее время отвечает за эту должность.

Pablo Guede (Foto: Cortesía/ Club Tijuana)

До седьмого дня Клаусуры 2022 года португальца сняли со скамейки запасных Сантоса Лагуны. Причинами стали неудачный ход на местном турнире в сочетании с выбыванием в Лиге чемпионов Конкакаф. Мексиканец Эдуардо Фентанес в настоящее время является тренером «Уорриорз».

Быть преждевременно выбывшим на клубном чемпионате мира по футболу FIFA и проигрыш Пуэбле и Атлетико де Сан-Луис в лиге (даты шестое и седьмое) стоило Васко Агирре его места. На смену ему пришел Виктор Мануэль Вучетич, тренер с большой историей в клубе.

Пожалуй, самый медийный кейс на данный момент в турнире. Аргентинский Сантьяго Солари поставил «Агилас дель Америка» на дно турнирной таблицы в событии, которое стоило ему быть удаленным из заведения после того, как связал за счет против Керетаро в восьмом туре. Фернандо Ортис был назначен временным тренером, но с тех пор остается на своем посту.

Javier Aguirre se convirtió en entrenador del Mallorca en España luego de ser despedido de Monterrey. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

В тот же день, когда был уволен Индиесито Солари, совет Масатлана сделал то же самое с Беньятом Сан-Хосе. Пять поражений, одна ничья и две победы стали причинами их разделения. В настоящее время на скамейке запасных находится Габриэль Кабальеро.

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