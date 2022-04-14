Кто такой учитель Венера, бывший тренер Валедорес де Истакалько, который хочет возглавить Чивас

Эмиджио Венустиано Ольвера, который прославился как тренер команды, известной как «Лос-Вальедорес де Истакалько», отправил сообщение Кристиану Мартиноли после увольнения Марсело Мишеля Леаньо из Чиваса (Видео: Twitter/ @martinolimx)

Проведя 22 матча во главе Чивас, Марсело Мишель Леаньо был отстранен от технического руководства Стада. Хотя имя Матиас Альмейда является одним из самых упоминаемых фанатами и некоторыми экспертами, Кристиан Мартиноли высмеял ситуацию и предложил персонажа, который оставался далеко от внимания более десяти лет. В своем профиле в Twitter он обратился к Эмиджио Венустиано Ольвере, профессору Венере.

«Вот и все» - это слова, которыми летописец Azteca Deportes сопровождал видео о том, кто стал тренером ФК Истакалько, команды, более известной как Лос-Валедорес де Истакалько, которая играла в третьем профессиональном дивизионе мексиканского футбола.

Эмиджио Венустиано Олвера стал известным в 2007 году, когда Барак Фивер, член команды Azteca Deportes, возглавляемой тогда Андре Марином, предложил следовать за худшей командой из 293 членов Третьего мексиканского дивизиона в программе Los Protagonistas. С 3-го тура турнира по Апертуре 2007 года ФК «Истакалько» украл экраны открытого телевидения, чтобы освещать свой прогресс в 6-й группе соревнований.

Проф Венус работал тренером ФК Истакалько, который по просьбе Azteca Deportes сменил имя на камеру на Валедорес де Истакалько. Под его руководством день за днем он пытался упорядочить функционирование отряда, состоящего из Пахиты, Йоши, Кучильо, Переса, Руло, Сальсидо, Эль Морриса, Эдсона, Альдо, Джимми, РБД и Мемо, персонажей, которые пользовались славой по ходу встреч.

Олвера родом из Мехико, но имел возможность выделиться как профессиональный игрок более чем в 800 километрах от своего родного города. Футбольный клуб «Лагуна» в Торреоне принял его, когда ему было всего 19 лет, в 1974 году, после игры за Mastines of Naucalpan, команду, которая тогда служила дочерней компанией Pumas Первого дивизиона.

По словам самого профессора Венус, его любимая позиция была на крайнем или правом руле благодаря тому, что он пользовался такими качествами, как скорость, мастерство и гамбета, когда дело доходило до управления мячом. Его присутствие в команде Ола-Верде окупилось, чтобы осуществить его мечту о профессиональном футбольном дебюте, как он сделал это на Кубке 1975 года против Сакатепека под руководством Карлоса Эль Чарро Лара.

Его время в Первом дивизионе не продлилось. На сезон 1975-76 годов с приходом Хосе Антонио Рока Эмиджио Венустиано Ольвера был исключен из состава. Несмотря на разочарование, он никогда не расставался с футболом и служил тренером в второстепенных категориях. Когда ФК «Истакалько» сумел сыграть в третьем дивизионе, бразды правления командой взял на себя Проф Венус, хотя смог выиграть только один матч в Апертуре 2007 года.

Согласно интервью, которое Эмиджио Венустиано Олвера дал каналу Iztacalco Valedores на YouTube, до 2019 года он работал тренером команды Tigres Xochimilco и намеревался вернуться в третий дивизион с этим учреждением. Три года спустя он вернулся на всеобщее обозрение, воспользовавшись положением Чивас спортивного клуба Гвадалахары.

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