WhatsApp анонсирует новые функции для голосовых сообщений

WhatsApp продолжает оптимизировать использование голосовых сообщений в своей службе обмена сообщениями и анонсировала четыре новые функции.

По словам дочерней компании американского конгломерата Meta, они включают возможность снова прослушивать голосовые сообщения перед их отправкой. Также новинкой является отображение сообщения в виде диаграммы формы волны с изменениями уровня. Это облегчает пользователю поиск определенных частей сообщения.

Две другие будущие функции предназначены для облегчения управления долгосрочными голосовыми сообщениями. Одним из них является быстрое воспроизведение переадресованных сообщений, которые можно прослушивать со скоростью 1,5 или 2 раза.

Кроме того, если вы прекратите прослушивание сообщения, WhatsApp позволит вам возобновить воспроизведение с последней позиции прослушивания без необходимости возвращаться к началу записи.

WhatsApp не уточнил, когда эти функции будут доступны на устройствах iPhone или Android. По словам компании, внедрение функций состоится «в ближайшие недели».

дпа