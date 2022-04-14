Какие штрафы за трату воды в CDMX во время Пасхи

Правительство Мехико и система водоснабжения Мехико (Сакмекс) призвали население не тратить воду во время Пасха, особенно Слава субботе и избегайте штрафов за это самое.
Согласно католической церкви, принято бросать воду в ликование, празднуя воскресение Христа и очищение грехов за день до Пасхи, поэтому каждый год тратится большое количество воды, поэтому правительство Мехико и различных штатов запретили это действия в дополнение к штрафам для тех, кто это делает.
Согласно Закону о праве доступа, утилизации и санитарии воды CDMX и Закону о гражданской культуре Мехико в его статье 29 раздела VIII: «Сточные воды или предотвращение их использования теми, кто должен иметь доступ к ней в трубах, резервуарах или резервуарах для хранения, а также неправомерное использование государственных гидрантов, препятствовать им или препятствовать их использованию», лица, совершающие такие действия, могут быть наказаны.
Установлены такие санкции, как штрафы в размере от 1,58 песо до 3848 песо. В дополнение к тому факту, что учреждения утверждали, что тех, кто тратит воду, могут быть арестованы на 13-24 часа или назначены на общественные работы на 6-12 часов.
Рекомендации по уходу за водой были распространены через социальные сети системы водоснабжения Мехико, такие как: принимать короткие ванны, не использовать шланг для мытья автомобиля или тротуаров, поливать растения ночью для лучшего использования и только раз в неделю повторно использовать мыльную воду.
Чистые полы, стены и стекло с двумя ведрами, одно для уборки, а другое для ополаскивания, а также для того, чтобы не злоупотреблять чистящими средствами; мыть овощи в миске с водой, чистить их пальцами или щеткой и дезинфицировать, кроме того, эту воду можно повторно использовать для туалета и для полива растений.
Аналогичным образом, учреждение попросило население, отправляющееся в отпуск, не забывать плотно закрывать ключи и проверять, нет ли утечек, если это так, оно предложило людям сообщить о них.
Исполнительный директорат гражданской юстиции прокомментировал в своем твите: «Наслаждайтесь субботой славы с семьей, заботясь о воде. Растрата наказывается от 6 до 12 часов общественных работ».
С другой стороны, городской совет Мехико опубликовал в Twitter: «Популярная традиция промокнуть в субботу во славе была скорректирована с учетом необходимости заботиться о воде. Сегодня мы более ответственны». Он также напомнил общественности о санкциях.
Телефоны для сообщения об утечках или отходах воды: 55-5654-3210 и 55-5658-1111. Вы также можете запросить поддержку через социальные сети, такие как Twitter: @SacmexCDMX.
Наконец, Sacmex сообщила о приостановке деятельности в сфере услуг для граждан в четверг, 14 апреля, и пятницу, 15 апреля.
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