Какие штрафы за трату воды в CDMX во время Пасхи

MÉXICO, D.F., 23ABRIL2011.- Un grupo de vecinos del Centro Histórico conformados por adultos, jóvenes y niños pasaron por alto la recomendaciones de abstenerse de desperdiciar el agua en el Sábado de Gloria. La Secretaría de Seguridad Pública había señalado que las personas que fueran sorprendidas tirando el líquido serán detenidas y remitidas al Juzgado Cívico, donde se les impondrá una multa de hasta 30 días de salario mínimo, equivalentes a mil 724 pesos, o de lo contrario, un arresto inconmutable de 20 a 36 horas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Правительство Мехико и система водоснабжения Мехико (Сакмекс) призвали население не тратить воду во время Пасха, особенно Слава субботе и избегайте штрафов за это самое.

Согласно католической церкви, принято бросать воду в ликование, празднуя воскресение Христа и очищение грехов за день до Пасхи, поэтому каждый год тратится большое количество воды, поэтому правительство Мехико и различных штатов запретили это действия в дополнение к штрафам для тех, кто это делает.

Al llegar el Sábado de Gloria, las personas podían utilizar el agua de manera simbólica para purificar su alma y lavar sus pecados. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM). Moisés Pablo | Moisés Pablo

Согласно Закону о праве доступа, утилизации и санитарии воды CDMX и Закону о гражданской культуре Мехико в его статье 29 раздела VIII: «Сточные воды или предотвращение их использования теми, кто должен иметь доступ к ней в трубах, резервуарах или резервуарах для хранения, а также неправомерное использование государственных гидрантов, препятствовать им или препятствовать их использованию», лица, совершающие такие действия, могут быть наказаны.

Установлены такие санкции, как штрафы в размере от 1,58 песо до 3848 песо. В дополнение к тому факту, что учреждения утверждали, что тех, кто тратит воду, могут быть арестованы на 13-24 часа или назначены на общественные работы на 6-12 часов.

Рекомендации по уходу за водой были распространены через социальные сети системы водоснабжения Мехико, такие как: принимать короткие ванны, не использовать шланг для мытья автомобиля или тротуаров, поливать растения ночью для лучшего использования и только раз в неделю повторно использовать мыльную воду.

Por medio de Twitter la Sacmex pidió a la población no desperdiciar el agua aunque sea una tradición. Foto: twitter/@SacmexCDMX

Чистые полы, стены и стекло с двумя ведрами, одно для уборки, а другое для ополаскивания, а также для того, чтобы не злоупотреблять чистящими средствами; мыть овощи в миске с водой, чистить их пальцами или щеткой и дезинфицировать, кроме того, эту воду можно повторно использовать для туалета и для полива растений.

Аналогичным образом, учреждение попросило население, отправляющееся в отпуск, не забывать плотно закрывать ключи и проверять, нет ли утечек, если это так, оно предложило людям сообщить о них.

Исполнительный директорат гражданской юстиции прокомментировал в своем твите: «Наслаждайтесь субботой славы с семьей, заботясь о воде. Растрата наказывается от 6 до 12 часов общественных работ».

С другой стороны, городской совет Мехико опубликовал в Twitter: «Популярная традиция промокнуть в субботу во славе была скорректирована с учетом необходимости заботиться о воде. Сегодня мы более ответственны». Он также напомнил общественности о санкциях.

2020 fue el año en que se registraron menos lluvias en los últimos 30 años. (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM). Rodolfo Angulo | Rodolfo Angulo

Телефоны для сообщения об утечках или отходах воды: 55-5654-3210 и 55-5658-1111. Вы также можете запросить поддержку через социальные сети, такие как Twitter: @SacmexCDMX.

Наконец, Sacmex сообщила о приостановке деятельности в сфере услуг для граждан в четверг, 14 апреля, и пятницу, 15 апреля.

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