Колумбийский нападающий Луис Синистерра осудил серию против Славии Прага 4-6 и вывел Фейеноорда в полуфинал Лиги конференций Европы УЕФА 2021/22/ (ESPN)

Во второй половине этого четверга, 14 апреля, Луис Синистерра стал первым колумбийцем, прошедшим квалификацию в полуфинал Лиги конференций Европы УЕФА, нового клубного соревнования Старого континента.

В своем первом турнире «Фейеноорд» из Нидерландов победил Славию Прагу из Чехии со счетом 1-3 и с общим счетом 4-6 они вышли из четвертьфинала, чтобы войти в четверку лучших соревнований: вместе с Лестер Сити, Ромой и их следующим соперником: Олимпик Марсель.

Клуб «Синистерра» знал, как навязать условия в первом матче благодаря блестящему выступлению Каукано, который 14 апреля снова стартовал по схеме 4-3-3, предложенной тренером Арне Слотом.

Дубла центрфорварда Нигерии Сириэля Дессерса было достаточно для победы в серии на стадионе Синобо в Праге. Голы, реализованные на 2-й и 59-й минуте, оставили клуб Эредивизи на шаг впереди в регламенте 90, несмотря на необычную ошибку в старте, которую они совершили на 14-й минуте с целью, которую они практически дали ивуарийцу Ибрагиму Траоре для частичного матча 1:1.

Синистерра, похоже, приговорил серию в пользу Фейеноорда на 78-й минуте игры. Как обычно, бывший нападающий Once Caldas смог расположиться на диагонали, ужалив в пустоте и получив пас от партнера по команде Йоррита Хендрикса, финишировал с правом на переднюю штангу вратаря Алеша Мандоуса гол в финале 1-3 в чешской столице.

22-летний левый вингер сборной Колумбии отпраздновал свой пятый гол в сезоне в Лиге конференций Европы УЕФА, а на 82-й минуте его заменил Брайан Линссен:

Колумбийский нападающий Луис Синистерра осудил серию против Славии Прага 4-6 и вывел Фейеноорда в полуфинал Лиги конференций Европы УЕФА 2021/22/ (ESPN)

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