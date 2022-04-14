Видео: Эпа Колумбия спела раненый крик и призналась, что очень влюблена в своего нового партнера

Для последователей Дэнейди Барреры Рохаса, более известной как Эпа Колумбия, их новые отношения развились так быстро, что иногда он упоминал о намерении создать семью и даже жениться на женщине, которая теперь крадет все его внимание. Тем не менее, она также была в глазах критиков, так как ее лучшая подруга, Барби, обвинила ее в том, что она пренебрегает своим бизнесом с парикмахерским искусством и производством кератина, потому что она путешествовала.

«Что это такое? , поддерживает мать и сына этого другого», - написала Барби в чате WhatsApp, на что отвечает бывшая девушка Эпы, футболистка Диана Селис: «Ну, конечно, если он больше не позволит ей работать и они проведут ее в путешествиях. Нада Барби, мне больно видеть все это из-за того, что я все еще чувствую и что они с этим делают (Эпа Колумбия)».

Кроме того, другая ее коллега указала, что бизнесвумен страдает психическими проблемами.

«Наверное, очень неловко думать, что все хотят ограбить. И я дам вам несколько советов: обратитесь к психологу, потому что галлюцинации у вас уже очень серьезные», - сказал Ямпьер Ортега, который также утверждал, что за ним наблюдали сопровождающие.

Несмотря на критику ближайших к ней людей по поводу ее психического состояния и возможного эмоционального срыва в компании ее нового партнера Кароля Саманты, пренебрегающего своим бизнесом, бизнесвумен появилась 13 апреля через свои «InstaStories», утверждая, что очень сильно влюблена в молодую женщину.

«Давай, друг, так приятно жениться, любовь так прекрасна, и я действительно очень влюблен... в свою маленькую вещь, за тебя, я люблю тебя, мелочь», в то время как я пела песню Адрианы Лусии «Ты приехал».

Это может вас заинтересовать: Управление контролера показывает финансовые результаты в размере 5292 миллионов долларов при оценке сельской местности субсидии на социальное жилье

Вот полное содержание Epa Colombia :

Бизнесвумен спела песню Адрианы Лючии и спела ее с раненым криком

Реакции на публикацию Daneidy Barrera Rojas вскоре появились, поскольку развлекательные порталы, такие как «Rechismes», отвечали за распространение контента, в котором бизнесвумен выразила всю свою любовь к Кароль Саманте. С более чем 91 000 просмотров, которые превышают 2400 лайков пользователей Интернета.

Кроме того, более 300 комментариев указали, что они против этих новых отношений предпринимателя и другие только надеются, что она наконец-то почувствует голову.

«И думать, что она влюблена одна»; «Я даю этим отношениям максимум 6 месяцев»; «Я думаю, что Эпа не может быть одна, она эмоционально зависима»; «невероятно, как она быстро влюбляется»; «Я думаю, что в тот день, когда Эпа Колумбия видит Диану с кем-то другим, она умирает»; «это тот, который собирается обанкротить ее, и хорошо, что другой не будет там, чтобы помочь ему появиться», среди прочих.

Первые слухи об отношениях между Эпа Колумбия и Каролом Самантой появились в социальных сетях 18 февраля, когда вскоре после окончания отношений с Дианой Селис он подтвердил в социальных сетях, что чувствует себя «чем-то сумасшедшим».

Он добавил: «Я не люблю прятаться, потому что между небом и землей ничего не скрыто. Серьезно, я никогда не думала о том, чтобы почувствовать то, что чувствую, это безумие. Я чувствую, что заслуживаю счастья, после стольких событий в жизни я заслуживаю дать себе шанс».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: