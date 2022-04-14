Это будет поминки Фредди Ринкона: он получит дань уважения в Буэнавентуре и у Паскуаля Герреро

После того, как смерть Фредди Ринкона была подтверждена, в ночь на эту среду, 13 апреля, футбольный мир находится в трауре. Множество спортивных личностей, от сверстников до учреждений по всему миру, сожалели о его уходе в возрасте 55 лет.

По прошествии нескольких часов стали известны новые подробности о том, как будут проводиться похоронные мероприятия. Тело национального футбольного кумира осталось в последние часы Medicina Legal, в Кали, по дороге в родную Буэнавентуру.

Позже он будет уволен на стадионе Паскуаль Герреро в горящей камере, как подтвердил в этот четверг мэр Кали Хорхе Иван Оспина.

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