Это была чилийская имитация, которую Кристофер Карпентье сделал Клаудии Бахамон

На протяжении четырех сезонов «MasterChef Celebrity Colombia» (2022), разработанных до сих пор — выпуск номер четыре в эфире — колумбийская аудитория смогла увидеть хорошие отношения между Клаудией Бахамон, которая работает ведущей гастрономического реалити-шоу, и жюри, у шеф-поваров есть Хорхе Рауш, Николас де Субирия и чилиец Кристофер Карпентье.

Настолько, что они брали друг друга за волосы, они делали шутливые комментарии, они даже не боялись переходить в область имитации. Например, для этих недавних эпизодов реалити-шоу Карпентье дал особое выступление Клаудии Бахамон в эпизоде, представленном в прошлый понедельник, 11 апреля.

Таким образом, учитывая тот факт, что нейвана не смогла появиться в этой главе, которая была специально разработана исключительно с комиками (старыми и новыми участниками), потому что нынешний конкурс приостановлен на Пасху, чилийский шеф-повар хотел предложить конкретную версию Bahamón, довольно чилийского имитация ведущего.

Таким образом, перед квалификацией представленных препаратов и так далее Кристофер Карпентье позволил себе увидеть себя в светлом парике, тон волос модели. Столкнувшись с этим сценарием, несколько комиков в этой специальной главе могли только смеяться и делать смешные комментарии.

В свою очередь, чилийский шеф-повар начал свое выступление, довольно комичное и намекающее на сладкий и дружелюбный способ общения ведущего с конкурсантами. Кроме того, в своих социальных сетях Карпентье опубликовал видео своего образа и написал об этом: «Клаудия Багамон дрожит, я готовлюсь представить на «MasterChef Celebrity Colombia», что вы думаете о новом образе?»

Эти комедийные персонажи представляли собой смесь участников из разных выпусков «знаменитостей» гастрономического реалити-сериала. Таким образом, они появились в этой конкретной главе: «Рохелио Патакива» (персонаж, которого играет Хассам/сезон 2019), Фредди Бельтран (сезон 2021), Эль Миндо (сезон 2019), Хуанда Карибе (сезон 2019), Питер Альбейро (победитель конкурса MasterChef Celebrity Colombia 2018), Памела Оспина и Чичо Ариас, последние два в настоящее время играют в качестве участников в сезоне 2022 года.

Что касается тюнинга, реалити-шоу обычно занимает пятое или шестое место в десятке лучших постановок с наивысшей оценкой актуальности. На этот раз первые два места достались Caracol Televisión от имени «Arelys Henao: песня, чтобы не плакать» (биовелла, которая закончилась в эту среду, 13 апреля) и «Desafío The Box».

По причинам планирования «Desafío» и «MasterChef» делят время вещания в восемь часов вечера со своих соответствующих каналов: Caracol Televisión и RCN соответственно.

Изначально эта текущая часть гастрономического реалити-шоу была представлена публике с понедельника по пятницу, но позже трансляция была распространена и на выходные, то есть публика может смотреть программу с воскресенья по воскресенье.

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