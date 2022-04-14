Они освободили 30 украинцев в результате нового обмена пленными с Россией

A Ukrainian soldier flutters the Ukrainian flag at the Ukraine-Belarus border, in this still image taken from a handout video uploaded April 13, 2022. State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES MANDATORY CREDIT

Правительство Киева объявило в четверг, что добилось освобождения 30 украинских пленных в рамках нового обмена с Россией, через пять дней после обмена 12 украинскими солдатами и 14 гражданскими лицами, но не уточнило контрагентов с Москвой.

«Сегодня по распоряжению президента Владимира Зеленского состоялся четвертый обмен пленными. В обмен вступили пять офицеров и 17 военнослужащих, а также восемь гражданских лиц, включая одну женщину. В общей сложности 30 наших граждан сегодня возвращаются домой», — написала вице-премьер Украины Ирина Верещук в Telegram.

Верещук не уточнил количество российских заключенных, освобожденных взамен. Согласно этим источникам, группа освобожденных теперь находится в безопасности и возвращается на украинскую территорию.

В четверг министерство обороны Украины опубликовало заявление о том, что два армейских летчика, захваченных Москвой в прошлом месяце и доставленных в Россию, были освобождены.

Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania/Folleto a través de REUTERS via REUTERS

В заявлении они идентифицированы как Иван Пепеляшко и Алексей Чиж, захваченные в начале марта в деревне на севере Черниговской области Украины.

По словам Чижа, цитируемого в заметке министерства, российская армия «заставила их снимать пропагандистские ролики (...) Если мы откажемся, русские пригрозили перестать оказывать медицинскую помощь нашим товарищам», - сказал он.

Не было объяснено, были ли эти пилоты частью обмена, объявленного Верещуком.

Украина провела свой первый обмен пленными с Россией в конце марта, через месяц после начала конфликта, когда десять российских солдат были обменены на десять украинских солдат и одиннадцать российских гражданских моряков, спасенных с корабля, затонувшего в Черном море недалеко от Одессы, на 19 украинских гражданских лиц. захваченный русскими.

Desde finales de marzo se realizan este tipo de intercambios entre ambos países. EFE/EPA/STRINGER EFE

1 апреля Украина сообщила об освобождении 86 солдат, захваченных Россией, в обмен на российских солдат, количество которых не было указано.

Киев объявил 9 апреля о «третьем обмене» пленными, который позволил освободить 12 украинских солдат и 14 гражданских лиц.

(с информацией от AFP)

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