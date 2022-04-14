Это наиболее эффективные профилактические меры против продвижения Ómicron BA.2

Подвариант BA.2 Омикрон удерживает почти 20 миллионов человек в изоляции в Китае, а число инфекций растет в нескольких странах Европы и США.

Научные данные свидетельствуют о том, что BA.2 еще более заразен, чем оригинальный вариант Омикрона, и что, как и его предшественники, он распространяется при прямом контакте с инфицированными людьми и передается по воздуху.

Спреи, которые люди выделяют при разговоре, кашле или чихании, по-прежнему являются основным путем заражения. Кроме того, аэрозоли, оставленные на поверхностях, могут играть более важную роль в передаче SARS-CoV-2. Таким образом, тот, кто кашлял на руку, а затем коснулся дверной ручки, может оставить вирус там и передать его тому, кто позже постучит в эту дверь и приложит руку ко рту или носу.

Хотя большинство стран снимают ограничения на передвижение, и использование масок больше не является обязательным в закрытых общественных местах, специалисты настаивают на том, что их использование следует продолжать, особенно против такого заразного варианта, как BA.2.

Las superficies desempeñan un papel menos importante que la transmisión por aerosol (Reuters) REUTERS

1- Вентиляция очень важна

Риск передачи инфекции вне помещений экспоненциально ниже, чем при передаче внутри помещений, а хорошо вентилируемое и менее людное пространство также имеет гораздо меньший риск, чем место, где люди переполнены в невентилируемом помещении.

По мнению врача скорой помощи и профессора политики и управления здравоохранением Школы общественного здравоохранения Института Милкена Университета Джорджа Вашингтона Лианы Вэнь, «поверхности играют менее важную роль, чем передача аэрозоля, но все же рекомендуется хорошо мыть руки или использовать дезинфицирующее средство для рук, если вы пожимаете руку людям и касаетесь часто используемых поверхностей. Это снизит передачу не только этого коронавируса, но и других респираторных и желудочно-кишечных патогенов».

«У нас также больше инструментов, чем в 2020 году», — подчеркнул эксперт. У нас есть вакцины и бустеры, которые очень хорошо защищают от серьезных заболеваний, а также снижают риск серьезной инфекции COVID-19 . Кроме того, проведение теста перед встречей с другими людьми помогает узнать, есть ли люди без симптомов, которым следует избегать посещения собрания. Это еще одна ключевая превентивная мера, к которой мы теперь имеем доступ».

El riesgo de transmisión al aire libre es exponencialmente menor que el de la transmisión en interiores Carles Navarro Parcerisas | Getty Images

2- Маски: когда да, а когда нет

Для Вэнь «риск кумулятивный». В этом смысле, по ее словам, «некоторые вещи, которые менее рискованны или имеют большую ценность, можно сделать снова, но все же принять некоторые меры предосторожности».

Он привел пример: «Если вы работаете в офисе, который имеет хорошую вентиляцию и хорошо расположен, и требует доказательства вакцинации, вы можете подумать о том, чтобы не носить маску в такой среде». И он настаивал на том, что если используется маска, будь то N95 или эквивалент, которые обеспечивают больше шансов на защиту от высокозаразного подварианта BA.2.

Las vacunas existentes brindan una protección sustancial contra la infección y una protección muy fuerte contra enfermedades graves (Reuters) REUTERS

3- Риск на открытых пространствах

По словам специалиста, «риск передачи субварианта BA.2 вне помещения очень низок до такой степени, что его практически нет. Общественные мероприятия на открытом воздухе очень безопасны, и риск, безусловно, меньше, чем аналогичная среда в помещении».

В этой связи он подчеркнул: «Я не думаю, что люди должны носить маски на улице, но могут быть ситуации, когда кто-то крайне уязвим, например, больной раком, который проходит химиотерапию, и хочет быть более осторожным. В этом случае вы можете свободно носить маску на улице и в более людных местах».

4- Как действовать в помещении

На данный момент Вэнь перечислил три аспекта: во-первых, каков риск COVID-19 в этом сообществе. «Если регион находится в оранжевой зоне или зоне высокого риска, согласно показателям CDC, маску следует носить в помещении. Если это зеленый или желтый цвет, низкий или средний риск, вы можете отказаться от этого в зависимости от двух других факторов».

Второй фактор, который необходимо учитывать, по словам специалиста, - это медицинская ситуация каждого отдельного человека и обстоятельства других людей в его доме. « Если в целом человек здоров и полностью вакцинирован и имеет современное подкрепление, вероятность серьезного заболевания из-за COVID очень мала», - пояснил он. Это отличается, если вы страдаете ослабленным иммунитетом или живете с кем-то постарше с несколькими заболеваниями. Рекомендуется установить более высокий порог предосторожности в зависимости от состояния здоровья вашей семьи».

Las dosis de refuerzo hacen que la protección sea aún más robusta EFE/José Jácome EFE

В-третьих, ей важно выяснить, насколько важно для всех продолжать избегать COVID-19. «Конечно, никто из нас не хочет заразиться коронавирусом, и никто не должен пытаться заразиться. Но есть люди, которые хотят избежать этого любой ценой, а другие соглашаются с тем, что если они поедут в путешествие, возобновят вечеринки, пообедают в ресторанах и займутся другими делами до пандемии, они будут подвергаться определенному риску. Это личное решение, которое будет варьироваться от человека к человеку», - сказал он в интервью CNN.

5- Не прекращайте вакцинацию, как ответ на все

Хотя Омикрон, как правило, несколько более эффективен, чем другие варианты, в вызывании инфекций у недавно вакцинированных людей, вакцины по-прежнему обеспечивают существенную защиту от инфекции и очень надежную защиту от серьезных заболеваний. Бустерные дозы делают защиту еще более надежной. И снова, BA.2, похоже, ничего не меняет: британские исследователи недавно обнаружили, что вакцины одинаково эффективны против обоих подвариантов Омикрона.

Вариант Омикрона также скрещивал гораздо лучше, чем другие варианты, естественный иммунитет, приобретенный от предыдущих инфекций, что привело к некоторым опасениям, что BA.2 может сделать это с людьми, заразившимися BA.1 в волне Омикрона. Хотя такие повторные инфекции были зарегистрированы, до сих пор они были крайне редкими даже в странах, где в настоящее время преобладает BA.2.

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