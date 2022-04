The stories behind the play Developations, by the Truth Commission

У Аны Делины Паес болит живот, когда она выходит на сцену, не из-за отсутствия актерского опыта или страха перед сценой, а потому, что на сцене она будет представлять или воплощать в жизнь то, как она представляла себе поиски своего сына Эдуардо Гарсона Паеса, жертвы незаконных казней, представленных как жертвы в бою, известные как «ложные срабатывания».

Она является одной из 12 матерей Мафапо, которые входят в актёрский состав первой широкоформатной пьесы Комиссии по правде под названием Unveils: A Song to the Four Winds, которая выйдет в этот четверг впервые для публики на Иберо-американском театральном фестивале в Боготе.

Ана Делина уже не в первый раз выступает в спектакле. Когда я учился в школе, - вспоминал он в диалоге с Infobae, - он участвовал в любой художественной инициативе. Экономические возможности его дома не позволили ему построить карьеру в этой области, но сейчас, когда ему около 70 лет, у него было несколько возможностей сделать это, хотя и с другой целью: правда для жертв.

«Я очень счастлива, когда я здесь, я не хочу уезжать. В этой работе я был очень счастлив, хотя эта работа болезненная, потому что у меня много воспоминаний обо всем о моем сыне», - говорит он.

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

Эдуардо Гарсону Паесу было 32 года, когда он исчез 4 марта 2008 года. Он жил в Боготе со своей матерью, сиротой отца и вторым из двух братьев. Он учился в средней школе в военном училище и не терял опрятности преподаваемой, у него были идеальные зубы и расчесанный смыв. У него было трое детей, и чтобы поддержать их, он вместе с матерью работал в казино Школы полиции безопасности дорожного движения.

27 августа, через шесть месяцев, потратив все свои трудовые сбережения на неустанные поиски и не имея никаких доходов, Ана Делина нашла своего сына на кладбище Симитарра, Северный Сантандер, где он был похоронен в братской могиле.

Он был убит на следующий день после исчезновения, сделав несколько выстрелов, которые разбили ему череп. Когда его нашли, у него была неостроконечная военная форма, надетая легкомысленно. Рядом с ним находился Андрес Песка Олайя, молодой таксист также из Боготы.

Это дело было одним из первых известных о чудовищном преступлении ложных срабатываний и одним из первых, по которому был вынесен обвинительный приговор. За эти события полковник, лейтенант, сержант и пять профессиональных солдат были приговорены к более чем 40 годам лишения свободы каждый. Теперь они воспользовались преимуществами JEP.

Ана Делина иногда чувствует слабость в поисках истины, но каждый раз, когда она замечает отсутствие Эдуардо, она черпает силы, чтобы продолжать идти. «Даже если это бедная фамилия, я должен очистить имя сына», - говорит он.

Искусство позволило ему столкнуться с болью и немного исцелить то «очень разбитое сердце», которое оставило его насилие. В процессе она пыталась почувствовать то, что чувствовал Эдуардо, но это было непросто. В спектакле в La Candelaria, несколько дней назад, он почувствовал, что не сможет надеть военную форму, но ему это удалось. Точно так же она испугалась и должна была несколько дней готовиться к тому, чтобы похоронить себя заживо по случаю выставки Madres Terra.

Ей пришлось лечиться у фельдшеров после первого разведывательного совещания, в котором она участвовала в Комиссии по установлению истины и встречалась с солдатом, совершившим незаконные казни. Все для Эдуардо, для него он продолжает и терпит крик, который заставляет его копаться в песке на сцене Театра мэра Хулио Марио Сантодоминго.

«Это был отличный опыт, чтобы показать, как мы помним, как мы можем исцелить. Они были лечебными процессами. Это был способ, чтобы эти случаи внесудебных казней не были забыты», - говорит Жаклин Кастильо, также мать и жертва Mafapo.

Объясните, что это не однодневный процесс. Уже более 14 лет она предпринимает шаги по исцелению раны, открывшей конфликт, с помощью различных художественных форм, в которых она участвовала вместе с «Матерями ложных срабатываний».

Кастильо говорит, что теперь хотел бы иметь возможность работать даже с преступниками, чтобы продвинуть примирение и попытаться оставить ненависть и злобу позади. «Было замечательно видеть, как наша семья растет. Мы говорили в пространствах, где потеряли близкого человека, наших братьев, наших детей, но у нас был прием многих людей, мы знаем жертв других событий и теперь мы видим их как семью», - говорит он.

Она управляет сетями Мафапо и несколько месяцев назад получила сообщение от солдата, участвовавшего во внесудебных казнях. Он навещал его в месте содержания под стражей вместе с другими матерями, которые проявили храбрость, чтобы выслушать его, и обнялись друг с другом в знак примирения. Некоторое время спустя они вместе с бывшим солдатом участвовали в прыжках с парашютом.

В пьесе «Раскрывается: песня четырем ветрам» рассказывается о многочисленных событиях конфликта, таких как массовые убийства, перемещения, насильственные исчезновения и многие другие ситуации, которые были частью той истории.

Комиссар Люсия Гонсалес объяснила Infobae, что эта работа родилась в результате посещения сообществ, выявления художественных групп и открытия различных выражений, которые они построили.

«Мы поняли, что это искусство, с помощью которого сообщества выражают свою боль, трагедию, переживания, мечты. Сначала мы думали сделать подборку песен, написанных о вооруженных конфликтах и сопротивлении, и позвонили Ивану Бенавидесу, который является экспертом в нашей музыке, и мы спросили, почему бы не сыграть», - сказал он.

Рамиро Осорио, директор мэра театра Хулио Марио Сантодоминго, предложил связаться с Бернардо Реем и Нубе Сандовалем, чтобы руководить проектом. Они вместе с сообществами создали сценарий, в котором собраны рассказы о жертвах в широкоформатном произведении, в котором участвуют более 100 человек.

«Работа на основе искусства с сообществами означает установление очень искреннего, глубокого и содержательного диалога, потому что это не разработка интервью, а то, что рассказывается из души народов, из потребностей именования. Они чувствовали, что то, что они рассказывают, может иметь очень большой отклик в обществе в целом, которое должно услышать то, что они говорили давно», - пояснил комиссар Гонсалес.

Эти инициативы являются частью обязательства Комиссии по установлению истины, которая представит свой заключительный доклад в середине года, более всеобъемлющему описанию конфликта, пояснил комиссар, что это приведет к более гармоничной жизни для всех.

Время выступлений: четверг, 14 апреля в 20:00; пятница 15 апреля в 15:00 и 20:00; суббота 16 апреля в 15:00 и 20:00.

